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15:58 (мск), источник: Погода Mail.Ru

«Джеймс Уэбб» обнаружил старейшие из известных галактик

Они сформировались менее чем через полмиллиарда лет после Большого взрыва.

Источник: NASA

«Джеймс Уэбб» зафиксировал четыре самые далекие от Млечного Пути галактики из всех, что когда-либо были обнаружены учеными. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Самая дальняя из них, JADES-GS-z13−0, образовалась через 320 миллионов лет после Большого взрыва. На данный момент она является самым далеким космическим объектом из всех, которые зафиксировали астрономы.

Масса всех галактик в 100 миллионов раз превышает солнечную. Для сравнения масса Млечного Пути составляет более 1,5 триллиона солнечных масс.

Также ученые отметили, что у галактики было немного времени, чтобы в недрах их звезд успели сформироваться тяжелые металлические атомы, потому галактики бедны на металлы. Астрономы не исключают, что, возможно, в будущем «Джеймс Уэбб» и ему подобные телескопы смогут подтвердить существование еще более древних галактик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно телескоп «Джеймс Уэбб» измерил температуру скалистой экзопланеты. Ее дневная сторона способна нагреваться более, чем на 200 градусов Цельсия.

Олеся Маевская

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