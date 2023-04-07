Возможное падение метеорита в Иркутской области попало на видео Местные жители могли наблюдать свечение поздно вечером
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13:32 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Возможное падение метеорита в Иркутской области попало на видео

Местные жители могли наблюдать свечение поздно вечером.

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Как сообщает Ura.news, в Усть-Кутском районе Иркутской области, предположительно, упал метеорит. Явление зафиксировали многочисленные камеры наблюдения.

На кадрах видно несколько вспышек света в ночном небе. Точное местоположение небесного тела временно неизвестно.

«У нас нет сведений, что это действительно был метеорит, вся информация проверяется. Мы со своей стороны подготовим письменное обращение, которое отправим в Иркутский планетарий для уточнения данных», — заявил замначальника Управления по ГО и ЧС Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области Сергей Ульянов.

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15 февраля 2013 года в земную атмосферу вошел метеорит, который позже назвали челябинским. К 10-летнему юбилею падения челябинского метеорита мы собрали топ известных падений метеоритов на Землю.

Олеся Маевская

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