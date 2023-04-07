Возможное падение метеорита в Иркутской области попало на видео
Местные жители могли наблюдать свечение поздно вечером.
Местные жители могли наблюдать свечение поздно вечером.
Как сообщает Ura.news, в Усть-Кутском районе Иркутской области, предположительно, упал метеорит. Явление зафиксировали многочисленные камеры наблюдения.
На кадрах видно несколько вспышек света в ночном небе. Точное местоположение небесного тела временно неизвестно.
«У нас нет сведений, что это действительно был метеорит, вся информация проверяется. Мы со своей стороны подготовим письменное обращение, которое отправим в Иркутский планетарий для уточнения данных», — заявил замначальника Управления по ГО и ЧС Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области Сергей Ульянов.
15 февраля 2013 года в земную атмосферу вошел метеорит, который позже назвали челябинским. К 10-летнему юбилею падения челябинского метеорита мы собрали топ известных падений метеоритов на Землю.
Олеся Маевская