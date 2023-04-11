Вулканолог Озеров рассказал, чем опасно извержение Шивелуча: «Кромешная тьма»
Людям рекомендуется надевать смоченные водой марлевые повязки.
Людям рекомендуется надевать смоченные водой марлевые повязки.
Утром 11 апреля жителей камчатских поселков Ключи, Козыревск и Эссо накрыло облаком пепла от начавшегося извержения вулкана Шивелуч. В 7 часов, когда все собирались на работу и в школы, за окном вновь наступила кромешная ночь. Такого не происходило последние 59 лет. О природном катаклизме «МК» рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Озеров.
Вулканы так называемой Северной группы вулканов, к которым относится Шивелуч и Безымянный, а также те, что расположены южнее, периодически напоминают людям о своем действующем состоянии. Так, в 1909 году облако пепла «выплюнул» вулкан Ксудач, в 1956 году — Безымянный. Шивелуч последний раз «вытворял» такое в ноябре 1964 года.
По словам Алексея Озерова, тогда, 59 лет назад пепел поднимался даже выше, чем в ночь на 11 апреля 2023 года, — до 25 километров, но тогда облако обошло стороной Козыревск. Сейчас под его «покрывалом» оказались и Ключи, и Козыревск, расположенные в Усть-Камчатском районе, а также поселок Эссо, расположенный в Быстринском районе. Так распространилась роза ветров.
Мы знали и предупреждали о том, что вулкан Шивелуч готов к пароксизмальному извержению (сильному извержению вулкана, при котором вскрывается вся полость кратера- Авт.) за несколько месяцев.
— Однако рассчитывать точный день мы пока не можем. Извержению предшествовали сейсмические толчки в земной коре 3, 7 апреля, а также в ночь на 11 апреля. Приборы должны были зафиксировать и вулканическую сейсмику внутри вулкана, которую обычные жители не ощущают (показания приборов нам еще предстоит изучить), — говорит Алексей Юрьевич.
Подземные толчки, сопровождавшие вулканические, жители вышеуказанных поселков ощутили уже в 1 час ночи 11 апреля (в Москве тогда было 22.00 10 апреля). Первое извержение произошло около 6 утра по местному времени, за ним последовало еще 2−3 выброса магмы, лавы и пепла. Всем также были слышны раскаты грома из-за электростатического напряжения в пепловом облаке. Примерно с 7 часов небо заволокло черной пеленой и на поселки, расположенные в 50−100 километрах севернее от Шивелуча стала опускаться пылевидная серая масса. К 16−17 часам ее слой на дорогах, крышах домов, машинах составлял уже 8−10 сантиметров, в воздухе сильно пахло серой.
— Жители поселков, которые были знакомы с вулканическим пеплом, знали, что при таком мощном извержении им лучше не выходить на улицу, — говорит Озеров.
Поскольку из-за мелкодисперсной структуры пепла возрастает опасность обострения респираторных заболеваний, людям сейчас рекомендуется надевать смоченные водой марлевые повязки или те, которыми они пользовались при пандемии. Страдать от пепла они будут еще несколько дней, пока его не смоет дождями.
Впрочем к 18 часам вечера (в Москве тогда было еще 9 часов утра) облака пепла уже рассеялись, разгребать дороги выехала спецтехника, куда-то спешили местные жители.
— Сильная стадия пароксизмального извержения продолжалась 3,5−4 часа, оценивает сейчас данное событие директор института, — то есть, начиная с 7 утра в нескольких поселках была глухая ночь. Первые лучики солнца появились только к 11.30.
Кроме проблем с обострениями респираторных заболеваний жителей соседних с Шивелучем поселков ждут теперь и проблемы с техникой, потому что пепел может забить все автомобильные фильтры. Но наибольшую опасность он представляет, конечно, для авиапассажиров, недаром вулкану сразу был присвоен наивысший «красный» код авиационной опасности.
По словам директора института, раскаленный пирокластический поток просто чудом не дошел несколько сотен метров до автотрассы Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск. Однако здесь до сих пор сохраняется опасность схода грязевых потоков.
— Как только позволят условия, мы, сотрудники Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, попытаемся провести исследование купола Шивелуча, чтобы понять, не будет ли повторного пароксизма, — сказал Озеров. — Пока же видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды: здесь продолжается воздействие циклона, идет снег, метель.
Туристам, по рекомендациям сотрудников МЧС, следует воздержаться в ближайшее время от посещения окрестностей вулкана в радиусе 30 км.
|Справка «МК»
|Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру (котловину) и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60−70 тысяч лет.