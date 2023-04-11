В Сети поделились кадрами извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Облако пепла достигло сотен километров в диаметре.
Облако пепла достигло сотен километров в диаметре.
В ночь на 11 апреля на Камчатке прошел сильнейший за 60 лет пеплопад из-за извержения вулкана Шивелуч. Специалисты утверждают, что Шивелуч давно находится в стадии подготовки к извержению.
Местные жители выкладывают в Сеть многочисленные фото и видео с последствиями извержения. Пепел выпал прямо на снег, который еще не растаял на полуострове.
Как сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук, позднее вулкан снова выбросил пепел на этот раз высотой около 12 километров.
Недавно извержение вулкана на Курильских островах попало на видео. Эбеко выбросил столб пепла высотой 2,5 километра.
Олеся Маевская