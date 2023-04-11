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18:32 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Ученые составили карту порывистых ветров в системе нейтронных звезд

Она поможет понять, как формируются и эволюционируют звездные системы и даже целые галактики.

Источник: ESA

Аккреционный диск — это колоссальный водоворот газа и пыли, который собирается вокруг черной дыры или нейтронной звезды и притягивает материал от ближайшей звезды. Когда диск вращается, он подгоняет мощные ветры, которые толкают и притягивают расползающуюся вращающуюся плазму. Эти массивные выбросы энергии могут воздействовать на окрестности черных дыр, нагревая и унося газ и пыль вокруг них.

Во вселенских масштабах «дисковые ветры» могут дать ключ к пониманию того, как сверхмассивные черные дыры формируют целые галактики. Астрономы наблюдали их признаки во многих звездных системах, включая аккрецирующие черные дыры и нейтронные звезды. Недавно астрономы Массачусетского технологического института наблюдали более широкий диапазон ветров в Геркулесе X-1, системе, в которой нейтронная звезда оттягивает материал от солнцеподобной звезды.

Ее аккреционный диск уникален тем, что он колеблется при вращении. Воспользовавшись этим колебанием, астрономы впервые зафиксировали различные перспективы его движений и создали двухмерную карту его ветров.

Она показывает вертикальную форму и структуру ветра, а также его скорость (около сотен километров в секунду).

Если астрономы смогут обнаружить больше колеблющихся систем в будущем, метод картирования команды может помочь определить, как дисковые ветры влияют на формирование и эволюцию звездных систем и даже целых галактик.

Недавно астрономы из США собрали подробнейшую карту Млечного Пути. Ученые сравнивают полученные снимки с групповым фото, на котором лицо каждого человека можно рассмотреть детально.

Олеся Маевская

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