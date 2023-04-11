Ученые составили карту порывистых ветров в системе нейтронных звезд
Она поможет понять, как формируются и эволюционируют звездные системы и даже целые галактики.
Она поможет понять, как формируются и эволюционируют звездные системы и даже целые галактики.
Аккреционный диск — это колоссальный водоворот газа и пыли, который собирается вокруг черной дыры или нейтронной звезды и притягивает материал от ближайшей звезды. Когда диск вращается, он подгоняет мощные ветры, которые толкают и притягивают расползающуюся вращающуюся плазму. Эти массивные выбросы энергии могут воздействовать на окрестности черных дыр, нагревая и унося газ и пыль вокруг них.
Во вселенских масштабах «дисковые ветры» могут дать ключ к пониманию того, как сверхмассивные черные дыры формируют целые галактики. Астрономы наблюдали их признаки во многих звездных системах, включая аккрецирующие черные дыры и нейтронные звезды. Недавно астрономы Массачусетского технологического института наблюдали более широкий диапазон ветров в Геркулесе X-1, системе, в которой нейтронная звезда оттягивает материал от солнцеподобной звезды.
Ее аккреционный диск уникален тем, что он колеблется при вращении. Воспользовавшись этим колебанием, астрономы впервые зафиксировали различные перспективы его движений и создали двухмерную карту его ветров.
Если астрономы смогут обнаружить больше колеблющихся систем в будущем, метод картирования команды может помочь определить, как дисковые ветры влияют на формирование и эволюцию звездных систем и даже целых галактик.
Недавно астрономы из США собрали подробнейшую карту Млечного Пути. Ученые сравнивают полученные снимки с групповым фото, на котором лицо каждого человека можно рассмотреть детально.
Олеся Маевская