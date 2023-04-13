Роспотребнадзор предупредил о проснувшихся по всей России клещах
Практически во всех регионах России уже проснулись после зимы клещи, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Практически во всех регионах России уже проснулись после зимы клещи, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Клещи проснулись почти везде в России», — сказала она в интервью НТВ (цитата по ТАСС). Она предупредила, что в соответствии с сезоном возрос риск, связанный с клещами.
Попова предупредила, что клещи могут переносить и передавать человеку около десяти опасных вирусов.
Она напомнила, что клещи кусают и животных, а клещевой вирусный энцефалит может передаваться и с сырым козьим молоком, поэтому в настоящее время пить его нужно только кипяченым. По словам Поповой, эффективной мерой профилактики заражения клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация, дефицита вакцин на сегодняшний день нет.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что с начала года в России было зарегистрировано более 2,4 тыс. обращений в медицинские организации в связи с уксусами клещей. Это выше, чем средние показатели за много лет, уточнили в службе. При этом случаи заболевания боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом не выявлены.
От клещевого вирусного энцефалита уже получили прививки 1,1 млн человек, а всего в этом сезоне власти планируют привить более 3 млн человек.