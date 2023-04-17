Вспышки и магнитные бури. Ученый назвал дату пика солнечной активности
Здоровье некоторых людей может ухудшиться в конце 2023 — начале 2024 года.
Здоровье некоторых людей может ухудшиться в конце 2023 — начале 2024 года.
Очередной пик солнечной активности случится в 2023—2024 годах, рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачев. В беседе с радио Sputnik ученый рассказал, как это может отразиться на здоровье людей.
Он пояснил, что активность Солнца увеличивается и снижается в определенном ритме, один полный цикл занимает 11 лет, эти изменения происходят регулярно и их легко прогнозировать. Максимальных значений солнечная активность достигнет в конце 2023 — начале 2024 года, будет много вспышек и магнитных бурь.
«Не надо этого бояться как минимум по двум причинам. Во-первых, это характерная особенность Солнца, как пульс у человека. Если пульс пропадает или дает сбой, это более опасно, чем если он работает стабильно. Бояться нужно не максимумов, а каких-то сбоев. Вторая причина — цикл циклу рознь. Большинство ученых прогнозируют, что максимум в 2023—2024 годах будет довольно слабым, ниже среднего исторического значения».
Внимательнее к своему здоровью следует отнестись в период пика солнечной активности людям с чувствительной кожей и тем, кто реагирует на магнитные бури. У них возможно некоторое ухудшение самочувствия.
«Атмосфера в значительной степени гасит излучения Солнца, сюда проникает только очень узкая доля спектра, в частности ультрафиолет, который вызывает загар. Во время пика активности уровень ультрафиолета растет не очень сильно, на десятки процентов — это максимальная оценка, чаще всего — ниже. Тем не менее у всех разная чувствительность кожи, и нужно принимать меры предосторожности».
Циклическое повышение активности Солнца — это норма, а не аномалия, подчеркнул физик Богачев.
Ранее в нескольких регионах страны была видна череда северных сияний. Это произошло из-за мощных вспышек на Солнце. Полярное сияние появляется, когда отделившиеся от звезды заряженные частицы воздействуют на разреженные газы в верхних слоях атмосферы. Пик солнечной активности был в ночь на 17 февраля, а магнитная буря, последовавшая за ним, бушевала еще несколько дней.
В конце февраля северное сияние видели жители подмосковного Сергиева Посада, Костромы и Ярославской области. Днем ранее кадрами этого природного явления делились в Сети очевидцы в Ленинградской области: сияние наблюдали в небе над Кронштадтом, островом Гогланд (самый крупный российский остров в Финском заливе), селом Шепелево в Ломоносовском районе и других местах. Видели северное сияние и в небе над карельским городком Питкяранта.