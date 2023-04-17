Фотограф-любитель заснял загадочную спираль над Аляской
Ее источник пока неизвестен.
Ее источник пока неизвестен.
Фотограф Тодд Салат уже несколько лет снимает фотографии и таймлапсы северных сияний на севере Америки, но впервые в его объектив попало необычное явление. По мерцающему зеленому небу пронеслась бело-голубая спираль, пишет Science Alert.
К удаче фотографа, он успел сделать несколько снимков. Есть предположение, что это последствия запуска SpaceX ракеты Falcon 9, который произошел за несколько часов до появления спирали.
Через несколько минут после запуска первая ступень ракеты вернулась на поверхность Земли. Выбрасывая оставшееся топливо в верхние слои атмосферы, водяной пар в его газах мог замерзнуть в крошечные светоотражающие кристаллы и образовать зафиксированное явление.
Недавно возможное падение метеорита в Иркутской области попало на видео. Местные жители могли наблюдать свечение поздно вечером.
Олеся Маевская