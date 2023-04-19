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17:50 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Из-за гигантского черного облака в Стамбуле наступила ночь

Явление длилось всего несколько минут.

Sochial Media News сообщает, что после проливного дождя в небе над Стамбулом появилось гигантское черное облако. Его размеры достигали 10 километров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Облако погрузило во тьму практически весь город. Специалисты считают, что причиной появления стала пылевая буря, возникшая после сильного ливня.

Такое природное явление является серьезной проблемой для жителей города. Оно приводит к снижению качества воздуха, повышенной вероятности заболеваний дыхательных путей и прочим неприятным для здоровья последствиям.

Недавно фотограф-любитель заснял загадочную спираль над Аляской.

Олеся Маевская

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