Торнадо и град с куриное яйцо обрушились на Оклахому. Видео
«Охотник за торнадо» показал, какого размера были огромные льдинки с неба.
«Охотник за торнадо» показал, какого размера были огромные льдинки с неба.
Один из «охотников за торнадо» в американском штате Оклахома оказался в зоне крупного града. Накануне вечером по региону прошел сильный торнадо. В лобовое стекло автомобиля, на котором двигался «охотник» по окрестностям города Бланшар, расположенного в центральной части Оклахомы, угодила градина. Эффектным видео «прилета» атмосферных осадков в стекло, которое не выдержало такого удара, поделился с подписчиками телеграм-канала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. На кадрах видно, что шарик льда в руках «охотника» размером с куриное яйцо.
Интенсивная полоса ураганов сформировалась вечером, 19 апреля, в центральной части штата. Национальная метеорологическая служба предупредила об опасной погоде в этом районе. Всех жителей попросили укрыться в безопасных местах. Как минимум в трех округах штата были зарегистрированы перебои в подаче электроэнергии. Сообщается, что один человек погиб в результате разгула стихии, передает телеканал 6 ABC со ссылкой на заявления местных властей. Скорость торнадо, который пронесся над регионом составляла 30 миль в час (около 48 км\час).
На кадрах, показанных местным изданием The Oklahoman, видны темные грозовые тучи, гигантская воронка в небе над полями и выпавший крупный град. Угроза возникновения новых торнадо в Оклахоме сохраняется до пятницы.
В конце марта 2023 года смертоносный торнадо обрушился на американские штаты Миссисипи и Алабама. Тогда мощный вихрь, сопровождавшийся грозами и ливнями, унес жизни 26 человек. Десятки людей пострадали, и еще четыре человека пропали без вести. Стихия разрушила большую часть города Роллинг-Форк с населением около 2 тыс. человек.