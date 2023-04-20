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18:01 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Австралию накрыло гибридное солнечное затмение

Это самый редкий тип затмений.

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В XXI веке пройдет 224 солнечных затмения, и лишь семь из них будут гибридными или кольцеобразно-полными. Поскольку поверхность Земли искривлена, иногда затмение может меняться в процессе движения тени Луны, пишет Universe Today. Это самый редкий тип затмений, который называется гибридным.

Во время первого из двух солнечных затмений, которые пройдут в этом году, тень Луны накрыла Австралию, Индонезию и Юго-Восточную Азию. Гибридное солнечное затмение началось 20 апреля как кольцеобразное в 5:37 по московскому времени в Индийском океане, прошло по северо-западу Австралии и достигло пика у побережья Восточного Тимора в 7:16.

Для зрителей на острое Тимур Солнце было полностью закрыто Луной в течение 1 мин 16 сек. После этого «центр» затмений переместился в сторону Индонезии, оно закончилось в Тихом океане в 8:56.

Посмотреть астрономическое явление можно и онлайн: различные обсерватории провели прямую трансляцию гибридного солнечного затмения. Наблюдать за явлением можно на канале сервиса TimeAndDate.com или расположенной в Западной Австралии обсерватории Gravity Discovery Centre.

Недавно американский астрофотограф показал все фазы затмения Луны. Для этого понадобилось 150 тысяч фотографий.

Олеся Маевская

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