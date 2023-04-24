Ученые выяснили, где в Турции произойдет новое сильное землетрясение
Его магнитуда составит 6,8.
Его магнитуда составит 6,8.
С помощью дистанционного зондирования Земли ученые Университета Южной Калифорнии изучили область разлома землетрясения магнитудой 7.8, которое потрясло Турцию и Сирию 6 февраля 2023 года. Свои выводы они зафиксировали в статье журнала о сейсмологии Seismica.
Сильные землетрясения происходят из-за смещения тектонических плит: куски опоры медленно движутся, прижимаясь друг к другу и со временем накапливая силу. Когда плиты соскальзывают, энергия взрывается бегущими волнами через земную кору, вызывая землетрясение.
Анализ показал, что часть разлома осталась заблокированной недалеко от района Пютюрге на востоке Турции, где геофизики отметили сейсмическую активность, связанную с предыдущим землетрясением.
Недавно в Турции оценили ущерб от землетрясений в 80 миллиардов долларов.
Олеся Маевская