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18:09 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Из-за пыльной бури в США столкнулись 90 машин

Есть жертвы.

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Как передает The Daily Mail, сильный ветер сдул свежевспаханную почву с близлежащих ферм в Иллинойсе на межштатную автомагистраль 55. Скопления пыли привели к плохой видимости и, как следствие, к массовым авариям.

Полиция штата сообщила, что в результате аварии загорелись 60 легковых автомобилей, 28 коммерческих автомобилей и два грузовика. На данный момент известно о 90 разбитых автомобилях.

По меньшей мере шесть человек погибли и не менее 30 госпитализировано. Участок уже перекрыт, а движение остановлено.

Недавно в Австралии сфотографировали эпичную пыльную бурю.

Олеся Маевская

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