Из-за пыльной бури в США столкнулись 90 машин
Есть жертвы.
Есть жертвы.
Как передает The Daily Mail, сильный ветер сдул свежевспаханную почву с близлежащих ферм в Иллинойсе на межштатную автомагистраль 55. Скопления пыли привели к плохой видимости и, как следствие, к массовым авариям.
Полиция штата сообщила, что в результате аварии загорелись 60 легковых автомобилей, 28 коммерческих автомобилей и два грузовика. На данный момент известно о 90 разбитых автомобилях.
По меньшей мере шесть человек погибли и не менее 30 госпитализировано. Участок уже перекрыт, а движение остановлено.
Недавно в Австралии сфотографировали эпичную пыльную бурю.
Олеся Маевская