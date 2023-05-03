Жаркое лето 2023-го. Бояться ли Москве смога от пожаров, как в 2010-м?
Будут ли полыхать в Подмосковье лесные пожары?
Будут ли полыхать в Подмосковье лесные пожары?
Погода в столице держится прохладной, на вторые майские праздники прогнозируют заморозки. Но уже к концу мая воздух разогреется до летних значений. Чего ждать от тепла? В целом по стране сейчас «жарко». Только за последние сутки на просторах России потушили 75 природных пожаров. Более тысячи гектаров леса горит в Хабаровском крае. Подбирается к домам огонь в Забайкалье. Перед праздниками спасатели тушили пожарища в Омской и Курганской областях, а на Свердловщине без жилья остались более 650 человек. Пожаром охвачены леса Амурской и Челябинской областей. По данным на 1 мая, особый противопожарный режим установлен уже в 53 регионах. Там запрещены походы в лес, нельзя сжигать мусор и сухую траву в населенных пунктах.
А жителей столицы, отлично помнящих горячее лето-2010, волнует вопрос: а не добавится ли к списку «жарких» московский регион?
ФБУ «Авиалесохрана» опубликовало прогноз пожарной опасности в лесах РФ на май. При его составлении учитывались гидрометеорологическая обстановка в апреле, долгосрочный прогноз температуры и осадков на май и данные о так называемой горимости лесов, накопленные за многие годы. В «красную зону» попали более 30 регионов на территории Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов. В Центральном федеральном округе высокая пожароопасность прогнозируется в Свердловской, Челябинской Курганской и Тюменской областях. Московский регион — в зеленой зоне. Это значит, что в мае риск возникновения пожаров здесь не выше обычного.
«Индекс пожарной опасности вычисляется ежедневно по данным метеорологических наблюдений. Это очень сложная формула, в которой учитываются и продолжительность отсутствия осадков, температура воздуха, влажность воздуха и почвы и другие, — объясняет ведущий специалист центра погоды “Фобос” Александр Синенков. — В последнюю неделю апреля в столичном регионе шли дожди, влажность почты и воздуха повысилась, поэтому класс пожароопасности снизился до минимального значения. В ближайшие дни такая погода сохранится. Наиболее опасная ситуация, когда осадков долго нет, температура выше нормы, низкая влажность почвы, а также сильный ветер, при котором даже небольшое возгорание превращается в большой пожар».
При этом синоптики уже дают приблизительные прогнозы на будущее лето. Предположительно, июнь и август в Москве и Подмосковье будут довольно влажными и не очень жаркими, зато в июле синоптики обещают сухую погоду и жару до 32 градусов. А это уже волнительно.
Но даже если все неблагоприятные факторы сойдутся, далеко не факт, что разгорится огонь. Любой пожар начинается с маленького источника огня. И в девяти из десяти случаев «авторы» этого источника — люди, которые жгут костры, траву и мусор.
За последние десять лет на территории Москвы крупных лесных пожаров не было. И показательно, ведь именно столько лет прошло с тех пор, как столица приросла 75 тысячами «зеленых гектаров» после образования Троицкого и Новомосковского округов (так называемой Новой Москвы).
«У нас хорошо работает система мониторинга, ведь чем быстрее обнаружили возгорание, тем быстрее с ним справились, — рассказывает заместитель начальника Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве Павел Серов. — Контролируем лесную территорию с земли, воздуха и космоса. Спутники делают снимки в инфракрасном спектре, что помогает понять, на каком участке температура повышена. В пожароопасные периоды для мониторинга лесов используется вертолетная разведка — борты Московского авиационного центра. И никто не отменял обход территории. У Дирекции по обслуживанию территории зеленого фонда ТиНАО, которая следит за состоянием лесов в Новой Москве, большой штат сотрудников. Если они обнаруживают возгорание в лесу, сразу сообщают в Центр управления кризисных ситуаций».
Наблюдение ведется и за торфяниками. Именно из-за подмосковных торфяников в аномально жаркое и засушливое лето 2010 года столица долгое время была в дыму.
На территории Новой Москвы тоже есть торфяники: месторождение «Заболотье-Поляница» площадью 68 гектаров и «Шубинское» (45 гектаров), где когда-то велись промышленные разработки. В этих местах регулярно берут пробы торфа на разных участках залежей.
Последнее лабораторное исследование проб показало, что влажность торфа составляет более 70%. Возгорание в принципе возможно при влажности менее 40%. Например, во время лесных пожаров в 2010 году влажность торфа была около 30%.
Как бы ни сложилась ситуация, пожарно-спасательный гарнизон Москвы готов к тушению лесных пожаров любой сложности. В середине апреля мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о создании сводной мобильной группировки пожарных, спасателей и специалистов городских служб, в которую входят шесть тысяч человек и 1,5 тысячи единиц техники. В составе группировки — группа мониторинга, контролирующая состояние лесов, авиация для разведки и тушения, насосно-рукавный отряд, обеспечивающий подачу воды.
Свою эффективность столичные огнеборцы демонстрировали не раз: из последних примеров — в августе прошлого года они ездили тушить лесных пожарища в соседние области.
«Самые опасные — верховые пожары, когда огонь распространяется по верхушкам деревьев с огромной скоростью, — поясняет Павел Серов. — Такой пожар был в Рязанской области в прошлом году. По решению мэра Москвы Сергея Собянина туда ездили 9 тысяч специалистов из столицы, около 2,5 тысячи единиц техники, авиация. Вертолет КА-32 может тащить за собой водосливное устройство емкостью 5 тонн, а Ми-26 — самый грузоподъемный в мире вертолет с водосливным устройством емкостью до 15 тонн. Они садились на реке Ока, забирали воду и сбрасывали ее на кромку леса. И так много раз».