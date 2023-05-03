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20:04 (мск), источник: Life.ru

Ученые выяснили, почему Эверест гремит и трещит по ночам

Специалисты Центра арктических исследований Университета Хоккайдо в Японии назвали причину грохота Эвереста, который исходит от горы в ночное время суток. Работу публикует научный портал Earth.com.

Источник: AP 2022

Причиной громких звуков являются перепады температур, которые провоцируют сжатие льда, вследствие чего он лопается. Свидетели отмечают, что ледники начинают издавать ужасный шум сразу после захода солнца.

В рамках исследования учёные отправились в экспедицию в непальские Гималаи. На леднике Тракардинг-Трамбау они разбили лагерь и в течение трёх недель вели свои наблюдения. Альпинист Дейв Хан описывал ночные звуки Эвереста как «обрушение льда и камней в разных местах по всей долине».

Датчики для измерения вибраций внутри ледника помогли измерить магнитуду колебаний. Сопоставив сейсмографические данные с информацией о температуре и ветре, исследователи убедились, что шум связан с экстремальными перепадами дневных и ночных температур.

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