Ученые выяснили, почему Эверест гремит и трещит по ночам

Причиной громких звуков являются перепады температур, которые провоцируют сжатие льда, вследствие чего он лопается. Свидетели отмечают, что ледники начинают издавать ужасный шум сразу после захода солнца.
В рамках исследования учёные отправились в экспедицию в непальские Гималаи. На леднике Тракардинг-Трамбау они разбили лагерь и в течение трёх недель вели свои наблюдения. Альпинист Дейв Хан описывал ночные звуки Эвереста как «обрушение льда и камней в разных местах по всей долине».
Датчики для измерения вибраций внутри ледника помогли измерить магнитуду колебаний. Сопоставив сейсмографические данные с информацией о температуре и ветре, исследователи убедились, что шум связан с экстремальными перепадами дневных и ночных температур.