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17:09 (мск), источник: Life.ru

Дачникам рассказали, как правильно установить громоотвод, чтобы гроза не кончилась пожаром

Громоотвод — важная вещь для любой дачи, установкой которой стоит озаботиться уже сейчас. По словам депутата Госдумы, председателя Союза дачников Никиты Чаплина, молниезащита делится на два типа — активную (от десяти тысяч рублей) и пассивную (от трёх тысяч рублей).

Источник: AP 2022

В беседе с Лайфом он объяснил, что первая используется, например, на крупных предприятиях и ионизирует воздух, а вторая лишь смягчает попадание молнии для внутренних коммуникаций и отлично подойдёт для загородного дома. Для установки системы лучше обратиться к специалисту, однако при наличии уверенности в себе можно справиться и своими силами. В любом случае в комплекте обязательно должна быть инструкция.

«Взбираемся на крышу и на самой высокой точке устанавливаем металлический стержень. Крепим к нему толстую стальную проволоку и соединяем с заземлением, которое состоит из металлических штырей или уголков. Заземлитель мы закапываем на два-три метра в почву на отдалённом расстоянии от веранды и дорожек. Затем их надо обварить 50 миллиметрами металлической полосы», — рассказал он Лайфу.

Важно, отметил парламентарий, чтобы все элементы громоотвода были толстыми, а крепления не были изготовлены из дерева — в противном случае первая же гроза может закончиться пожаром. Также все торчащие из стен конструкции вроде антенн и труб должны попадать в зону защиты, иначе «ударит именно туда».

Чаплин напомнил, что при грозе необходимо закрыть двери, окна, отказаться от использования электроники, а также не подходить к проводке и водостокам.

«Будьте осторожны и берегите себя», — заключил народный избранник.

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