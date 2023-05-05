Как поливать огород и цветник в мае?
Эксперт развеял укоренившиеся заблуждения.
Эксперт развеял укоренившиеся заблуждения.
Считается, что до начала календарного лета почва все еще содержит достаточно влаги, «запасенной» после зимы, и потому полив — работа вовсе не обязательная. Так ли это на самом деле?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Что касается майских поливов, то здесь необходимо строго ориентироваться на погоду и состояние почвы, поскольку очень важно сохранять баланс влажности. Избыток ее в огороде чреват загниванием корней и развитием грибковых заболеваний. Если говорить о цветнике, то он реально нуждается в поливе, если месяц выдался жарким и засушливым. В среднем частота майских поливов — раз в две недели, но, еще раз подчеркну, — предварительно оценивайте состояние почвы и прогноз погодных условий на ближайшие дни.
Некоторые садоводы совершают при поливе ряд распространенных ошибок. И первая из них — использование слишком холодной воды. «Ледяной душ» — вернейшее обеспечение растениям совершенно ненужного им стресса, поэтому температура воды должна быть в разлете +10…+20 °С. Категорически не стоит заниматься поливом в полдень. Враг посадкам и чрезмерно мощная струя из шланга — следите за этим.
Идеальным для полива считается раннее утро с 6 до 11 часов или вечер — с 17 до 21 часа. Если есть необходимость поливать растительность «по листве», то делайте это только в утренние часы.
И напомню: поливать почву необходимо и после внесения минеральных и органических удобрений. Благодаря этому их полезные компоненты быстрее проникнут в землю.