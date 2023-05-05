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15:05 (мск), источник: Life.ru

Россиянам рассказали, куда выбрасывать испорченный шашлык

В разгар майских праздников очень важно следить за сроком годности готового шашлыка. В холодильнике его можно хранить до трёх дней, а при комнатной температуре — лишь четыре часа. О том, как поступить с остатками мяса, если шашлык всё же испортился, рассказал телеканалу «360» эксперт Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Источник: РИА "Новости"

Если срок годности шашлыка подошёл к концу, его можно компостировать, но ни в коем случае не отправлять в бак для вторсырья. Это касается всех просроченных продуктов. Чтобы мусор из других фракций потом можно было утилизировать, на нём не должно быть остатков пищи.

«Во-вторых, если вы находитесь на даче, то можете сделать компостную яму, а лучше приобрести компостный контейнер с крышкой, пластиковый или металлический, чтобы избежать неприятного запаха», — рекомендовали в РЭО.

Буцаев отмечает, что в России работает 18 объектов по компостированию отходов общей мощностью 2,2 миллиона тонн в год. К 2030 году планируется увеличить эту цифру до 12−14 миллионов тонн отходов в год, введя в эксплуатацию ещё 200 объектов.

А что касается одноразового мангала, то его лучше всего выбросить в специальный контейнер для вторсырья. Несмотря на его неоспоримую практичность, просто оставлять жаровню в лесу нельзя.

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