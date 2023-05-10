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17:17 (мск), источник: Московский комсомолец

Дачникам рассказали, какой сорняк можно есть

Любое сорное растение вредит будущему урожаю.

Источник: РИА "Новости"

Любое сорное растение вредит будущему урожаю. Сорняки забирают из почвы питательные вещества, заглушают посадки и во многих случаях являются рассадниками болезней и вредителей. Например, свербига помогает распространиться слизнякам и киле капусты, пишет портал Ogorod.ru.

Но собранную свербигу можно употребить в пищу, блюда с этим растением не только вкусные, но и чрезвычайно полезные.

Свербига представляет собой многолетнее травянистое растение с копьевидно-стреловидными нижними листьями. Ярко-желтые цветки собраны в метелку. Свербига может вырастать до 1 м в высоту, а ее корень в некоторых случай распространяется на 2 м в глубину. Последнее обстоятельство значительно затрудняет борьбу с сорняком.

Чтобы избавить участок от свербиги ее скашивают и выкапывают. Скашивать нужно до созревания семян, в противном случае вы распространите сорняк по всему участку. Скошенную свербигу не используют для мульчирования и не хранят — лучше всего ее сжечь. Выкапывание также не спасет вас от разрастания сорняка, но на время сдержит его распространение.

Если свербига прочно закрепилась в вашем огороде, бороться с ней придется с помощью гербицидов. Помните, что гербициды долго сохраняются в почве, поэтому в сезон обработки разбивать огород в месте их применения нельзя.

Проще победить свербигу, пока она еще не разрослась. В качестве профилактики регулярно полите грядки, мульчируйте посадки, вовремя обкашивайте участок.

Свербига используется в кухнях разных народов мира. Именно поэтому в каждой стране у нее свое «гастрономическое» название.

В Англии ее называют холмовой горчицей, в Эстонии — русской капустой, в России — луговой или дикой редькой.

В свежей свербиге содержится большое количество аскорбиновой кислоты и полезных микро- и макроэлементов. Лучшее время для сбора — конец мая-июнь.

Примечательно, что в пищу можно употреблять все части этого растения. Хрустящие побеги свербиги по вкусу напоминают редьку, хрен и капусту одновременно. Сочная зелень приятна на вкус сама по себе, но она гораздо вкуснее в составе различных блюд.

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