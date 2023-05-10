Дачникам рассказали, какой сорняк можно есть
Любое сорное растение вредит будущему урожаю.
Любое сорное растение вредит будущему урожаю.
Любое сорное растение вредит будущему урожаю. Сорняки забирают из почвы питательные вещества, заглушают посадки и во многих случаях являются рассадниками болезней и вредителей. Например, свербига помогает распространиться слизнякам и киле капусты, пишет портал Ogorod.ru.
Но собранную свербигу можно употребить в пищу, блюда с этим растением не только вкусные, но и чрезвычайно полезные.
Свербига представляет собой многолетнее травянистое растение с копьевидно-стреловидными нижними листьями. Ярко-желтые цветки собраны в метелку. Свербига может вырастать до 1 м в высоту, а ее корень в некоторых случай распространяется на 2 м в глубину. Последнее обстоятельство значительно затрудняет борьбу с сорняком.
Чтобы избавить участок от свербиги ее скашивают и выкапывают. Скашивать нужно до созревания семян, в противном случае вы распространите сорняк по всему участку. Скошенную свербигу не используют для мульчирования и не хранят — лучше всего ее сжечь. Выкапывание также не спасет вас от разрастания сорняка, но на время сдержит его распространение.
Если свербига прочно закрепилась в вашем огороде, бороться с ней придется с помощью гербицидов. Помните, что гербициды долго сохраняются в почве, поэтому в сезон обработки разбивать огород в месте их применения нельзя.
Проще победить свербигу, пока она еще не разрослась. В качестве профилактики регулярно полите грядки, мульчируйте посадки, вовремя обкашивайте участок.
Свербига используется в кухнях разных народов мира. Именно поэтому в каждой стране у нее свое «гастрономическое» название.
В Англии ее называют холмовой горчицей, в Эстонии — русской капустой, в России — луговой или дикой редькой.
В свежей свербиге содержится большое количество аскорбиновой кислоты и полезных микро- и макроэлементов. Лучшее время для сбора — конец мая-июнь.
Примечательно, что в пищу можно употреблять все части этого растения. Хрустящие побеги свербиги по вкусу напоминают редьку, хрен и капусту одновременно. Сочная зелень приятна на вкус сама по себе, но она гораздо вкуснее в составе различных блюд.