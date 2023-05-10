Чем можно помочь обмороженной вишне?
Эксперт рассказал, как обрезать обмороженные цветки, чтобы не погубить растение.
Эксперт рассказал, как обрезать обмороженные цветки, чтобы не погубить растение.
Вишня, перенесшая возвратные заморозки, возвращается к нормальной жизни тяжелее, чем, например, яблони и груши. Какие особенности ее необходимо учитывать в процессе реанимации?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— При всей «нежности» вишни, ее бутоны способны безболезненно переносить понижения температуры до минус 6 С, в отличие от яблони, например. Только вот, как правило, вишня «торопится». Стоит два-три дня подержаться теплу повыше +10 и она покрывается белыми цветками. А тут — раз — и заморозки. А раскрывшиеся цветки вишни куда уязвимее бутонов — минус 2 градуса еще туда-сюда могут потерпеть, но не более.
Но это вовсе не означает, что вы останетесь вообще без ягод. Стандартные методы восстановления (опрыскивание холодной водой с последующим укрытием ветвей, обильный полив под корень, подкормки азотсодержащими удобрениями) актуальны для вишни и, кстати, черешни, но прежде, чем их применить придется заняться арифметическими подсчетами.
А именно — осмотрите ветви с цветками, сосредоточившись на пестиках. Побуревший пестик означает, что здесь с ягодой покончено: ничего не завяжется. Если на ветке таких цветков больше процентов 70, то ее надо аккуратно обрезать, заделав срез садовым варом. Это необходимо, чтобы выжившие нормально продолжили дальнейший жизненный цикл. Без такой внеурочной обрезки оставшиеся здоровые цветки либо дадут завязи, которые вскоре опадут, либо ягоды будут мелкими и деформированными. А вот вышеописанное избавление позволяет избежать этого.
И обязательно замульчируйте приствольные круги вишни (и черешни) перегноем. Даже если вы уже это делали до заморозков, после таковых процедуру целесообразно повторить.