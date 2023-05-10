Как быстро прогреть землю в теплице после заморозков?
Эксперт объяснил тонкости запуска рукотворного биореактора.
Эксперт объяснил тонкости запуска рукотворного биореактора.
Почва прогревается, естественно, гораздо дольше воздуха, а у вас, скорее всего, уже образовался дефицит времени. Уже высаженная в теплицу рассада нуждается в комфорте, а еще не переселенная — в скорейшем переселении. Как быстро прогреть землю в теплице после заморозков?
Отвечает агроном Михаил Воробьев:
— Наиболее продвинутым способом сегодня являются специализированные кабели, предназначенные именно для регулирования почвенной температуры в защищенном грунте. Как правило, они снабжены термостатом, который подключает и отключает подачу энергии в зависимости от изменений температуры. Запрограммирован он на + 20−21 С. Но это весьма недешевое удовольствие, плюс, разумеется, расходы на электричество.
Поэтому многие опытные дачники применяют компостный способ. По грядам и между грядами в теплице распределяется слой компоста, куда добавляется немного негашеной извести. Укрытие увлажняется, чтобы известь смогла запустить тепловую реакцию в этом своеобразном биореакторе.
На начальном этапе температура внутри компостного покрытия должна быть порядка + 50 градусов, чтобы достичь искомого эффекта прогрева почвы в теплице на глубину 15−20 см. Через 4−5 дней компост из междурядий убирается и вместе с тем, который лежал на грядах, заделывается. После этого надо проверить уровень кислотности почвы: известь может внести свои коррективы, повысив мелочность. Если это окажется на самом деле так, то почву придется подкислить, чтобы довести до нейтральной реакции.
Самый простой (но и самый медленный) способ — применить мульчирование почвы в тепличке измельченной щепой. Слой таковой делайте не менее 5−7 см.