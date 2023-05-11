Российские ученые придумали способ победить «зомби-пожары» Так называют горение торфа зимой из-за способности огня тлеть под снегом и весной вырываться на поверхность
Фоторепортажи
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
10:36 (мск), источник: Аргументы и факты

Какие сорта капусты можно сеять сейчас?

Говорят, что сеять в мае в открытый грунт можно далеко не все сорта капусты. А какие можно?

Источник: РИА "Новости"

— Посеять сейчас (минуя рассаду) имеет смысл ранние и среднеранние сорта капусты и гибриды со сроками созревания от 45 до 90 дней, — говорит агроном Михаил Воробьёв. — Это, например, Взрыв F1, Малышка F1, Экспресс F1, Землячка, Премьера, Июньская, Казачок F1, Крафт, Заря, Матрёна F1. Посев более поздних сортов тоже возможен, но есть риск вообще не получить урожая.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Окончательное отречение. О чем говорит отмена Дня Победы на Украине?
Впадала в депрессию, чуть не спилась. Как живет любимая женщина Высоцкого?
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»