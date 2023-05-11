Какие сорта капусты можно сеять сейчас?
Говорят, что сеять в мае в открытый грунт можно далеко не все сорта капусты. А какие можно?
Говорят, что сеять в мае в открытый грунт можно далеко не все сорта капусты. А какие можно?
— Посеять сейчас (минуя рассаду) имеет смысл ранние и среднеранние сорта капусты и гибриды со сроками созревания от 45 до 90 дней, — говорит агроном Михаил Воробьёв. — Это, например, Взрыв F1, Малышка F1, Экспресс F1, Землячка, Премьера, Июньская, Казачок F1, Крафт, Заря, Матрёна F1. Посев более поздних сортов тоже возможен, но есть риск вообще не получить урожая.