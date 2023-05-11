Какие в мае самые благоприятные дни для работ на даче?
Самые благоприятные дни для работ на даче в мае.
Самые благоприятные дни для работ на даче в мае.
10, 11 мая (ср., чт.)
Убывающая Луна
Посадите в открытый грунт картофель, свёклу, морковь, яровой чеснок, лук-севок, редис и бобы, клубни гладиолусов, луковицы лилий, корневища пионов, ирисов и лилейников, клубни георгина и канн.
13, 14 мая (сб., вс.)
Убывающая Луна
Посадите в теплицу зеленные культуры — руколу, кресс-салат, редис, шпинат и зелёный листовой салат.
В открытый грунт посейте бархатцы.
16, 17 мая (вт., ср.)
Убывающая Луна
Посадите картофель и бобы, а также капусту семенами.
18 мая (чт.)
Убывающая Луна
Сажайте корнеплодные и луковичные культуры.
День идеален для защиты растений от вредителей, проведите опрыскивание.
20, 21, 22 мая (сб., вс., пн.)
Растущая Луна
Высаживайте в теплицу готовую рассаду томатов, перцев, баклажанов и огурцов.
Посейте газон.
Подкормите сад минеральными удобрениями.
23, 24 мая (вт., ср.)
Растущая Луна
Сажайте в теплицу зеленные культуры: руколу, кресс-салат, редис, шпинат и зелёный листовой салат.
Укореняйте побеги смородины и крыжовника.
25, 26, 27 мая (чт., пт., сб.)
Растущая Луна
Сейте бархатцы, настурцию, календулу, ипомею.
Обрезайте живую изгородь.
Подкормите сад органикой.
28, 29 мая (вс., пн.)
Растущая Луна
Сейте горох и фасоль.
Выкапывайте луковицы тюльпанов.
30, 31 мая (вт., ср.)
Растущая Луна
Высаживайте рассаду в теплицу.
Внесите азотные удобрения в почву на огороде.
Дни, в которые нельзя работать с растениями:
12, 15, 19 мая.