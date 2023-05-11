Названо точное место расположения моста на картине «Мона Лиза» Ныне разрушенный виадук опознали с помощью снимков с беспилотника
Фоторепортажи
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
8Празднование Ураза-байрама в России
10:34 (мск), источник: Аргументы и факты

Какие в мае самые благоприятные дни для работ на даче?

Самые благоприятные дни для работ на даче в мае.

Источник: РИА "Новости"

10, 11 мая (ср., чт.)

Убывающая Луна

Посадите в открытый грунт картофель, свёклу, морковь, яровой чеснок, лук-севок, редис и бобы, клубни гладиолусов, луковицы лилий, корневища пионов, ирисов и лилейников, клубни георгина и канн.

13, 14 мая (сб., вс.)

Убывающая Луна

Посадите в теплицу зеленные культуры — руколу, кресс-салат, редис, шпинат и зелёный листовой салат.

В открытый грунт посейте бархатцы.

16, 17 мая (вт., ср.)

Убывающая Луна

Посадите картофель и бобы, а также капусту семенами.

18 мая (чт.)

Убывающая Луна

Сажайте корнеплодные и луковичные культуры.

День идеален для защиты растений от вредителей, проведите опрыскивание.

20, 21, 22 мая (сб., вс., пн.)

Растущая Луна

Высаживайте в теплицу готовую рассаду томатов, перцев, баклажанов и огурцов.

Посейте газон.

Подкормите сад минеральными удобрениями.

23, 24 мая (вт., ср.)

Растущая Луна

Сажайте в теплицу зеленные культуры: руколу, кресс-салат, редис, шпинат и зелёный листовой салат.

Укореняйте побеги смородины и крыжовника.

25, 26, 27 мая (чт., пт., сб.)

Растущая Луна

Сейте бархатцы, настурцию, календулу, ипомею.

Обрезайте живую изгородь.

Подкормите сад органикой.

28, 29 мая (вс., пн.)

Растущая Луна

Сейте горох и фасоль.

Выкапывайте луковицы тюльпанов.

30, 31 мая (вт., ср.)

Растущая Луна

Высаживайте рассаду в теплицу.

Внесите азотные удобрения в почву на огороде.

Дни, в которые нельзя работать с растениями:

12, 15, 19 мая.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Окончательное отречение. О чем говорит отмена Дня Победы на Украине?
Впадала в депрессию, чуть не спилась. Как живет любимая женщина Высоцкого?
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»