Редкие линзовидные облака сфотографировали жители Курил
Такие облака остаются неподвижными даже при сильном ветре.
Такие облака остаются неподвижными даже при сильном ветре.
В небе над островом Итуруп на Курилах заметили необычные облака, которые называются лентикулярными или линзовидными. Кадры появились в телеграм-канале ЧП «Сахалин». Снимки сделали местные жители.
Такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Это редкое природное явление, особенностью которого является неподвижное положение, даже при сильном ветре.