Как реанимировать посадки, пострадавшие от заморозков?
Не успели толком ничего защитить от ночных заморозков на даче. Но есть и вроде бы выжившие посадки. Как их можно реанимировать?
Не успели толком ничего защитить от ночных заморозков на даче. Но есть и вроде бы выжившие посадки. Как их можно реанимировать?
— Уцелевшие после заморозков растения можно попытаться вернуть в нормальное состояние несколькими способами, — рассказывает агроном Елена Горбунова. — Плодовые деревья и кустарники, а также огородные культуры попробуйте полить водой из шланга с мелким распылителем или пульверизатора. Температура воды должна быть +10… +15°С. Особо нежных (томаты, перцы и пр.), если заморозки были несильными (не ниже —2°С), вполне могут привести в порядок обработки антидепрессантами: эпином, цирконом
Подкормки удобрениями тоже способны оказать восстанавливающий эффект. Например, побитые заморозками всходы картофеля хорошо отзываются на обычные азотные удобрения — от водных растворов навоза до карбамида, мочевины, нитрофоски. Нитроаммофоска поможет ягодным кустарникам и плодовым деревьям, а также клубнике.