Прогнозы об аномальной жаре летом в России назвали непрофессиональными

«Это совершенно невозможная ситуация, когда на всей территории температура +40 градусов. <…> Честно говоря, отдаёт абсолютным непрофессионализмом вот этот прогноз, просто расчёт на сенсацию», — заявил он.
Метеоролог объяснил, что если в одной части страны наблюдается положительная температурная аномалия, то в другой должна быть отрицательная. В качестве примера он привёл лето 2010 года. Тогда изнуряющая жара стояла на европейской территории России, а в Западной Сибири было холодно и сыро.
Сообщения о том, что грядущее лето станет самым жарким за последние 150 лет в стране, опроверг и ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Метеоролог заверил, что сезон будет несильно отличаться от других, отметив, что возможно превышение температуры лишь на 0,5−1 градус. По его словам, нет ни одного региона с «красными пятнами», указывающими на экстремальную жару.