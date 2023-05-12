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10:23 (мск), источник: Life.ru

Прогнозы об аномальной жаре летом в России назвали непрофессиональными

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» опроверг информацию о том, что предстоящее лето станет аномально жарким на всей территории России.

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Источник: РИА "Новости"

«Это совершенно невозможная ситуация, когда на всей территории температура +40 градусов. <…> Честно говоря, отдаёт абсолютным непрофессионализмом вот этот прогноз, просто расчёт на сенсацию», — заявил он.

Метеоролог объяснил, что если в одной части страны наблюдается положительная температурная аномалия, то в другой должна быть отрицательная. В качестве примера он привёл лето 2010 года. Тогда изнуряющая жара стояла на европейской территории России, а в Западной Сибири было холодно и сыро.

Сообщения о том, что грядущее лето станет самым жарким за последние 150 лет в стране, опроверг и ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Метеоролог заверил, что сезон будет несильно отличаться от других, отметив, что возможно превышение температуры лишь на 0,5−1 градус. По его словам, нет ни одного региона с «красными пятнами», указывающими на экстремальную жару.

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