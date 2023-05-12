В Дубае открыли улицу, на которой круглый год идет дождь
Вскоре также будут доступны снег и метель.
Вскоре также будут доступны снег и метель.
The National News передает, что у берегов Дубая, на архипелаге «Сердце Европы», откроется первая улица с климат-контролем. Дорога протяженностью в один километр оснащена оборудованием, обеспечивающим подачу дождя по команде.
Климат-контроль настроен на поддержание постоянной температуры +27°C, влажности воздуха 60% и скорости ветра 5 км/ч. Интенсивность дождя тоже будет регулироваться — от моросящего до ливневого (особенно в жаркий летний период).
Оборудование расположено в фасадах зданий и вскоре будет также создавать снег и метель. Еще в 2021 году компания-застройщик Kleindienst Group анонсировала планы строительства сети коралловых рифов в четырех километрах от берега Дубая, вокруг искусственных островов архипелага The World Islands.
Его площадь достигнет 500 тысяч квадратных метров. Риф поможет сохранить морскую экосистему — 73% всех кораллов у побережья ОАЭ погибли в результате хозяйственной деятельности людей.
Недавно застройщик показал первые фото с горизонтальным небоскребом «Зеркальная линия».
Олеся Маевская