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16:10 (мск), источник: Погода Mail.Ru

В Дубае открыли улицу, на которой круглый год идет дождь

Вскоре также будут доступны снег и метель.

The National News передает, что у берегов Дубая, на архипелаге «Сердце Европы», откроется первая улица с климат-контролем. Дорога протяженностью в один километр оснащена оборудованием, обеспечивающим подачу дождя по команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Климат-контроль настроен на поддержание постоянной температуры +27°C, влажности воздуха 60% и скорости ветра 5 км/ч. Интенсивность дождя тоже будет регулироваться — от моросящего до ливневого (особенно в жаркий летний период).

Оборудование расположено в фасадах зданий и вскоре будет также создавать снег и метель. Еще в 2021 году компания-застройщик Kleindienst Group анонсировала планы строительства сети коралловых рифов в четырех километрах от берега Дубая, вокруг искусственных островов архипелага The World Islands.

Его площадь достигнет 500 тысяч квадратных метров. Риф поможет сохранить морскую экосистему — 73% всех кораллов у побережья ОАЭ погибли в результате хозяйственной деятельности людей.

Недавно застройщик показал первые фото с горизонтальным небоскребом «Зеркальная линия».

Олеся Маевская

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