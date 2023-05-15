Как посадить огурцы. Выбор семян, уход за грядкой и советы эксперта
Уже можно готовить рассаду.
Уже можно готовить рассаду.
Огурцы — одни из самых популярных овощей, которые легко можно вырастить на дачном участке. Разбираемся вместе с экспертом, как их правильно сажать и ухаживать, чтобы собрать хороший урожай.
Если вы решили купить семена в магазине, учитывайте, что они не теряют всхожесть в течение шести-восьми лет. При этом самые высокие качества у семян, которым три-четыре года; обращайте внимание на даты на упаковке. Огурцы могут быть гибридными либо сортовыми. Первые сажают на один год, собрать с них семена не получится, а вторые можно использовать для возобновления урожая в следующем сезоне.
Хорошо, если есть возможность проверить качество семян вне упаковки. В любом случае, перед посадкой ее содержимое следует отобрать:
Многих интересует, из каких семян вырастают самые вкусные огурцы. По словам ведущего телеканала «Живая Планета» Александра Хабургаева, дело не только в семенах: «Самые вкусные огурцы получаются из самых вкусных сортов. Есть гибриды F1 — их пересеевать не надо. Они урожайнее, более устойчивы к болезням, но с них нельзя собирать семена. Если вам попался хороший сортовой огурец, его семена можно высадить. Но с каждым годом вкусовые качества будут уменьшаться. Вкус зависит от того, как огурец рос, правильно ли за ним ухаживали, был ли он подвержен заболеваниям. Присущая некоторым огурцам горечь — кукурбитацин — появляется из-за различных факторов, в том числе полива и подкормки».
Особенности того или иного сорта указаны на упаковке семян. Огурцы подразделяют на универсальные, салатные и сорта для засолки и консервирования. В большинстве случаев для разнообразия использования выбирают первый вариант.
Сроки созревания урожая тоже разнятся: ультраранние огурцы можно срывать уже через 40 дней, ранние — через 50, среднеспелые — через два месяца, а поздние — чуть позже. Кроме того, определитесь с желаемым размером урожая:
Детерминантные огурцы отличаются стеблем, который заканчивается цветочной почкой, а у индетерминантных его рост не ограничен и нужно ощипывать боковые стебли.
Александр Хабургаев уточняет, что есть сорта огурцов, которые рекомендованы для выращивания в теплицах и парниках, а есть для открытого грунта: «Когда выбираете сорта, смотрите на их характеристики, у каждого из них свое предназначение. В открытом грунте не при всяком климате получится вырастить хорошие овощи. Огурцы растут в тепле, поэтому внимательно изучите сорта и способы выращивания, исходя из обстоятельств».
Фермер, поставщик онлайн-агрегатора и сервиса доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское» Игорь Жваков говорит, что нет никаких отличий между отечественными или импортными сортами: «Зато есть региональные потребительские предпочтения. Мы любим огурцы с пупырышками, а, например, в Японии, Китае и Индии предпочитают гладкие. Такие сорта огурцов более стойкие к тени; сорта с пупырышками любят солнце. Мы сейчас отдаем предпочтение сортам, которые транспортабельные и обладают натуральным вкусом. Вкус — это важный ориентир для выбора семян, потому что есть гибриды и сорта, которые совсем нейтральные, травянистые, а бывают, наоборот, супернасыщенные по вкусу. Мы используем и отечественный сорт “Гавриш”, и голландские, и итальянские сорта. Есть еще интересный сорт “Шкипер” — очень хорош для засола в малой соли и поэтому популярен среди рестораторов».
Подходящий для прорастания огурца температурный диапазон — от 20 до 28, наиболее подходящий — 23−25°С. Если проращиваете семена, ожидайте ростки примерно через три-пять дней при высокой температуре и через неделю — 10 дней, если она держится в нижнем диапазоне.
Сроки посева зависят от погодных условий и способа выращивания:
В средней полосе России сеять сухими семенами рекомендуются после 25 мая, а проросшими — только в первых днях лета. Многие садоводы ориентируются на лунный календарь. По нему в 2023 году подходящие даты для посева на рассаду на растущую луну — 21, 22, 25, 26 апреля, а сроки посадки в грунт — 10, 13 и 14 мая.
Игорь Жваков утверждает, что нет разницы, какие огурцы сажать в теплице, а какие — в открытом грунте: "Большинств сортов сейчас — гибриды. Ранее сортовые семена были либо перекрестноопыляемые, либо пчелоопыляемые. А сейчас все сорта устойчивы к болезням, одинаково ведут себя и в открытом грунте, и в теплице. Теплицы дают возможность снять больший урожай, овощи вырастают ровные, без несовершенств, которые приобретет плод на открытой грядке. Вкус будет одинаковым в обоих случаях.
В теплице выращивают и высаживают рассаду вручную. В открытом грунте можно высаживать и рассадой, и сеялкой прямо в почву, с помощью трактора или вручную в лунку".
Огурцы высаживают по определенным схемам. Чаще всего используют три варианта посадки, из которых вы можете выбрать наиболее подходящий:
«В средней полосе России сажать огурцы семенами не стоит, поэтому выбирайте рассаду. Чем она выше, чем длиннее плеть, тем тяжелее она в будущем приживается при пересадке. Вырастили маленькую рассаду в двумя ювенильными листками и первым основным листом, — в этот момент можно пересадить его в теплицу или открытый грунт, укрыть отрезанной частью пятилитровой пластиковой бутылки без дна, чтобы откручивать крышку для проветривания. Этого вполне достаточно на первое время. Но если ночи холодные, урожая не будет».
Как сажать огурцы на рассаду
Для подготовки домашней рассады заранее подберите горшки или небольшие пластиковые стаканчики. Понадобится почва с удобрением: готовый грунт можно купить в садоводческом магазине. Далее следуйте инструкции:
Первые всходы появятся через три-восемь дней. Как только вы их увидите, снимите пленку, можно передвинуть рассаду в более прохладное место. Если света недостаточно, подключите люминесцентные лампы для роста растений. Не забывайте поливать ростки небольшим количеством воды.
Александр Хабургаев считает, что лучше выращивать огуречную рассаду в ящике, а не по отдельным стаканам. «Свет — ингибитор роста. Если вы не досвечиваете рассаду на подоконнике, она будет тянуться к солнцу, получится хилой, долговязой, с плохо сформированной корневой системой», — говорит эксперт.
Перед переносом саженцев необходимо подготовить грядки:
Для удобрения используют навоз из расчета 5−6 кг на каждый квадратный метр посадки. В некоторых случаях, если на улице жарко, есть смысл укрыть грядки пленкой до появления видимых всходов.
Что касается посадки в закрытый и открытый грунт, особых отличий в методике нет. Но Игорь Жваков считает, что результаты принципиально разнятся: «Если мы говорим о гидропонике в закрытом методе, в теплице, тогда не идет речи о натуральном земледелии. В этом случае мы искусственно формируем среду для огурцов с применением стимуляторов и агрохимикатов. Для урожайности в три и более раз это важно. Но вкус и пищевые качества урожая будут иными. Такой продукт нельзя назвать натуральным, настоящим».
Как и любые другие растения, неприхотливые огурцы все же требуют присмотра. Игорь Жваков: «Самое опасное — это погодные условия, но с ними ничего не поделаешь. Также нет приемов против саранчи, после нее — “выжженная земля”. Все остальное решаемо».
Всходы могут быть повреждены насекомыми: если это случится, вы заметите поражение на стеблях и листьях. От них можно избавиться с помощью химических растворов, обычно это хлорофос или тиофос. От белых клещей огурцы обрабатывают перекисью водорода.
Александр Хабургаев:
«Почву надо обязательно обрабатывать для профилактики. Если вы выращиваете на одной грядке в теплице огурцы, а на другой помидоры, то на следующий год стоит менять их местами. Не сажайте их в одно и то же место несколько раз. Обязательно закидывайте снег зимой в теплицу, чтобы он там таял, а весной дезинфицируйте помещение, обкурив серными шашками, когда там нет растений. Можно провести обработку антибактериальными препаратами, например, фитоспорином, медным купоросом, которыми промывают стекла, пленки, стойки теплицы, чтобы убрать патогены. Самая распространенная болезнь огурцов — пероноспороз».
Не забывайте о поливе раз в 5−7 дней. На каждый метр посадки расходуется до 4−5 литров воды. После появления завязей огурцы поливают раз в две-три недели в зависимости от погоды. Важно делать это, когда грядка в тени — утром или вечером, но не в полуденную жару, чтобы отражающиеся солнечные лучи не сожгли листья. При этом воды должно быть больше, чем в первый период полива.
При правильном уходе овощи будут хорошо расти, но иногда садоводы предпочитают помогать им с помощью удобрений. В качестве подкормки в быту используют марганцовку и борную кислоту, но вы можете купить готовые растворы в магазине.
Еще один важный момент — своевременное окучивание грядок. Его делают для наращивания корешков и защиты от грибка. Окучивание делают пару в раз в сезон роста и созревания плодов.
Александр Хабургаев:
«Огурцы любят легкий, богатый азотом и гумусом перегной, перепревший навоз: “В идеале — конский, но можно и коровий. Добавьте в него листовой земли или торфа, чтобы получилась не плотная, рассыпчатая консистенция. Других лайфхаков нет, просто надо следовать годами испробованным способам. Ничего нового, кроме сортов, здесь не придумали”.
"Мое хозяйство 100% работает только с биопрепаратами. Никакой агрохимии. Как ни удивительно, но мало кто верит, что можно выращивать здоровый урожай без использования химии. Просто нужно дотошно подходить к каждому этапу подготовки урожая.
Начнем с выбора рассады: надо знать поставщика, доверять ему, но все-таки немного сомневаться. Визуально качество рассады оценить невозможно. Поэтому будет здорово взять небольшую партию и отнести в лабораторию — провести анализ на насекомых, на нематоду, фитопатологии.
Далее по использованию биопрепаратов — вот тут я искренне советую держаться именно их ради качества и вкуса урожая. Например, у отечественного производителя микробиологических препаратов для растений «Биотехагро» много позиций средств защиты растений и микробиологических удобрений, есть небольшие фасовки. Они защищают от грибков, от насекомых, от паразитов, к ним нет привыкания. Биозащиты не смываются дождями, а остаются в прикорневой системе, удобны и помогают вырастить хороший урожай".
Начинающим садоводам фермер рекомендует знакомиться с тематической литературой — книгой А. К. Ахатова, агронома и ученого, «Мир огурца глазами фитопатолога».