Сатурн вернул себе статус планеты с наибольшим количеством спутников в Солнечной системе
Открытие 62 новых спутников восстановило лидерство окруженной кольцами планеты после того, как ее ненадолго обогнал Юпитер.
Открытие 62 новых спутников восстановило лидерство окруженной кольцами планеты после того, как ее ненадолго обогнал Юпитер.
Сатурн вернул себе звание планеты с наибольшим количеством спутников в Солнечной системе, всего через несколько месяцев после того, как его обогнал газовый гигант Юпитер.
Об открытии сообщает британское издание The Guardian.
Чехарда произошла после открытия 62 новых спутников Сатурна, в результате чего их официальное общее количество достигло 145. Юпитер, 12 новых лун которого были открыты в феврале, имеет 95 спутников, официально признанных Международным астрономическим союзом (IAU).
«Сатурн не просто почти удвоил количество спутников. У него теперь больше спутников, чем у всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых», — сказал профессор Бретт Гладман, астроном из Университета Британской Колумбии, участвовавший в наблюдениях.
Новым лунам, которые пока обозначены цепочками цифр и букв, в будущем будут (как это принято для Сатурна) присвоены имена в честь галльских, скандинавских и инуитских богов.
Что касается происхождения этих многочисленных объектов, то ученые склоняются к тому, что большинство из них, скорее всего, появились в результате относительно недавнего столкновения двух достаточно крупных спутников, которое привело к разрушению одного из них и распространению обломков по орбите вокруг планеты.
В последние десятилетия количество подтвержденных спутников планет Солнечной системы неуклонно росло по мере повышения чувствительности телескопов и повышения эффективности методов анализа. В последнем исследовании использовались данные, полученные с помощью телескопа, расположенного на горе Мауна-Кеа (Гавайи) и позволяющего обнаруживать и наблюдать луны диаметром до 2,5 км.
Кроме того, ученые рассчитывают, что миссия НАСА Dragonfly, которая должна быть запущена в 2027 году, сможет провести более тщательное исследование одного из небольших внешних спутников Сатурна.
Ранее мы показывали самые важные открытия, которые были сделаны благодаря «Хабблу». Так, ученые получили более миллиона уникальных снимков космоса, приблизились к изучению появления и гибели звезд, узнали о возникновении новых планет и столкновении галактик.