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10:44 (мск), источник: Аргументы и факты

Что надо успеть посеять до конца мая?

Что нужно обязательно посеять, пока лето не настало?

Источник: РИА "Новости"

С начала мая не могла выбраться на дачу. Боюсь, опоздала со многими посадками. Что нужно обязательно посеять, пока лето не настало?

А. Оборкина, Тверская обл.

Отвечает агроном Денис Терентьев:

— Как показывает опыт, сроки посадок и посевов на самом деле не такие уж и жёсткие. Поэтому вы совершенно спокойно можете посадить картофель, огурцы, томаты, баклажаны, перцы в открытый грунт или в теплицы.

И надо успеть посеять редис, листовые салаты, шпинат, петрушку, морковь, репу, пастернак, лук-севок, лук-порей и шнитт-лук, яровой чеснок.

Не тяните с кабачками, патиссонами, кустовой и вьющейся фасолью, свёклой и кукурузой, средними и поздними сортами белокочанной капусты, хрена и ревеня.

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