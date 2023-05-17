Что надо успеть посеять до конца мая?
Что нужно обязательно посеять, пока лето не настало?
Что нужно обязательно посеять, пока лето не настало?
С начала мая не могла выбраться на дачу. Боюсь, опоздала со многими посадками. Что нужно обязательно посеять, пока лето не настало?
А. Оборкина, Тверская обл.
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Как показывает опыт, сроки посадок и посевов на самом деле не такие уж и жёсткие. Поэтому вы совершенно спокойно можете посадить картофель, огурцы, томаты, баклажаны, перцы в открытый грунт или в теплицы.
И надо успеть посеять редис, листовые салаты, шпинат, петрушку, морковь, репу, пастернак, лук-севок, лук-порей и шнитт-лук, яровой чеснок.
Не тяните с кабачками, патиссонами, кустовой и вьющейся фасолью, свёклой и кукурузой, средними и поздними сортами белокочанной капусты, хрена и ревеня.