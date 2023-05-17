Самые жаркие летние дни в Европе теплеют вдвое быстрее нормы
Это потенциально сделает волны жары еще более опасными по мере усиления глобального потепления, сообщила пресс-служба британского Оксфордского университета.
Это потенциально сделает волны жары еще более опасными по мере усиления глобального потепления, сообщила пресс-служба британского Оксфордского университета.
ТАСС, 17 мая. Климатологи обнаружили, что типичные температуры самых жарких летних дней в Европе в последнюю половину столетия росли примерно вдвое быстрее, чем средние летние температуры. Это потенциально сделает волны жары еще более опасными по мере усиления глобального потепления, сообщила в среду пресс-служба британского Оксфордского университета.
«Результаты нашего исследования показывают, что прошлогодняя рекордно мощная волна жары, которую пережила Великобритания и другие европейские страны, не была случайностью — мы уже сейчас ощущаем на себе последствия глобального потепления. Политикам и чиновникам уже сейчас следует принять меры, нацеленные на адаптацию инфраструктуры и системы здравоохранения к высоким летним температурам», — заявил научный сотрудник Оксфордского университета Мэттью Паттерсон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Одно из главных последствий глобального потепления — так называемые экстремальные погодные явления. Под этим ученые понимают периоды аномально высоких температур зимой, волны жары летом, недельные проливные дожди, засухи и прочие погодные феномены. Яркие примеры этого — прошлогодние наводнения в Европе, нынешние волны жары в США и в Европе, а также сверхжаркое лето в России в 2010 году.
Паттерсон и его коллеги заинтересовались тем, как глобальное потепление влияло на типичные характеристики летних волн жары, возникавших в последние полвека на территории Великобритании и других стран Европы. Для получения подобных сведений ученые проанализировали данные по суточным летним температурам, которые собирались Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды в промежутке между 1960 и 2021 годами.
Эти данные ученые обработали при помощи статистических алгоритмов, что позволило им оценить типичную скорость роста летних температур в Европе, а также то, как менялась максимальная дневная температура в летние месяцы. Оказалось, что в среднем температура самых жарких дней лета в Европе росла на 0,58 градуса Цельсия каждое десятилетия, тогда как типичные летние температуры увеличивались на 0,26 градуса Цельсия за схожий промежуток времени.
Подобные результаты замеров показывают, что дневные температуры воздуха во время волн жары и других погодных аномалий растут в Европе примерно вдвое быстрее, чем средние летние температуры. С чем это связано, ученые пока не могут сказать, однако они предполагают, что причиной может быть усиление переноса воздушных масс из Испании и Африки в сторону северо-западных регионов Европы.
В пользу этого, в частности, свидетельствует то, что прошлогодняя волна жары сопровождалась проникновением потоков особенно горячего воздуха из Сахары на территорию Великобритании и сопредельных с ней стран. Последующие наблюдения и расчеты, как надеются Паттерсон и его коллеги, помогут климатологам дополнительно проверить эту гипотезу.
В свою очередь, раскрытие механизмов сверхбыстрого роста температур во время самых жарких летних дней позволит исследователям более точно спрогнозировать то, как изменится ситуация с волнами жары в ближайшие годы. Это критически важно для выработки мер, нацеленных на предотвращение последствий подобных погодных аномалий.