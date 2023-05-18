Летающий во время урагана в Турции диван попал на видео
Его хозяева неизвестны.
Его хозяева неизвестны.
Как сообщает портал jutarnji, в среду (17 мая) на Анкару обрушился мощный ураган. Он разрушил большую часть городской инфраструктуры — минареты, крыши, здания и даже машины.
По информации местных СМИ, скорость ветра достигала 145 километров в час. На местах происшествий было задействовано 2565 сотрудников экстренных служб.
Многие жители Анкары переждали ураган дома, а нескольким из них удалось даже заснять на видео последствия стихии. В том числе — летающий по городу диван, изначальное местоположение которого остается загадкой.
Недавно из-за пыльной бури на автостраде в США столкнулись 90 машин.
Олеся Маевская