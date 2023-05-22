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08:10 (мск), источник: © РИА Новости

Климатолог предупредил о самых жарких за всю историю годах

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений в 2025 или 2026 году, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +15° 77% 759 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: © РИА Новости

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор — смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.

«Наиболее вероятно 2025−2026 год. В зависимости от того, сколько продлится Эль-Ниньо. Продлится он год или три года, это сказать нельзя», — заявил Кокорин.

При этом, отметил климатолог, если на планете произойдет мощное извержение вулкана, этого может не случиться, поскольку попадание пепла в стратосферу приводит к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию.

Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.

По словам Кокорина, процесс смены фаз начнется уже во второй половине 2023 года.

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