Тепловые аномалии. Ученые выявили новые угрозы для жителей мегаполисов

Температура в городской среде поднимается выше, чем в сельской местности, и пиковые значения фиксируют в конкретных зонах, так называемых городских островах тепла. Чаще всего они встречаются в мегаполисах, где некоторые торговые центры вырабатывают больше тепла, чем предприятия, рассказали в Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК).
«Летом в таких зонах уже наблюдаются аномально высокие температуры, из-за этого у местных жителей повышается вероятность гипертонических кризов, инсультов, инфарктов и сердечных приступов, а с наступлением глобального потепления острова тепла станут еще более вредоносными для человека», — уточнил заведующий научно-исследовательской лабораторией «Лаборатория городских технологий и пространственного развития» МИИГАиК Алексей Курлов.
Для локализации городских островов тепла по всей территории России исследователи МИИГАиК разработали алгоритм анализа снимков данных дистанционного зондирования Земли в дальнем инфракрасном спектре. С помощью их методики возможно не только выявить острова тепла, но и выяснить степень нагрева местности и определить наиболее небезопасные для здоровья горожан зоны, дополнил ученый.
«Оценивая интенсивность инфракрасного излучения с помощью анализа снимков территорий из космоса, мы получаем данные о температуре поверхности. Используя термальный спектральный канал спутникового снимка, переводим каждый пиксель в точные значения градусов Цельсия. Итогом становится визуализация тепловых спектров с учетом перепадов температуры», — добавил Курлов.
Превышающие норму показатели обнаружили на заводах, вокзалах, спортивных комплексах, а также в торговых и бизнес-центрах. Так, в Москве сильнее всего нагреваются ТЦ «Дубровка» и «Остров мечты», деловой центр «Москва-Сити», Красная площадь, Комсомольская площадь и комплекс ЦСКА, продолжил специалист.
Базируясь на результатах исследования, уже можно составлять рекомендации по уменьшению перегрева местности, к примеру, создавать водоемы, использовать светлый асфальт либо озеленять крыши, пояснил Курлов.
Алгоритм будет полезен не только для благоустройства имеющихся территорий, но и при планировании новой инфраструктуры, считает младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Лаборатория городских технологий и пространственного развития» МИИГАиК Андрей Дозмаров.
«В дальнейшем мы планируем создать прогностическую модель локальных климатических изменений, которая будет полезна при разработке планов по постройке зданий и дорог в городах. Наша задача — чтобы острова тепла не снижали качество жизни. Мы понимаем, что температура будет повышаться и ее динамику как критерий нужно учитывать уже сейчас при создании инфраструктуры», — пояснил Дозмаров.
Он уточнил, что такая инновационная разработка впервые была применена к крупным городам и локализирована по каждому населенному пункту России.
В ближайших планах исследователей разработка цифровых решений для федеральных и региональных ведомств, а также популяризация методов анализа пространственных данных на практике, подчеркнули в вузе.
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