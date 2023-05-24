Зачем прищипывать яблоню?
Как правильно провести пинцировку яблони и всем ли деревьям нужна сейчас эта процедура?
Как правильно провести пинцировку яблони и всем ли деревьям нужна сейчас эта процедура?
Отвечает агроном Елена Горбунова:
— Пинцировка, или прищипывание побегов, совершенно не нужна яблоням старше пяти лет, а вот для молодых деревьев она будет нелишней. Главный смысл — облегчить себе уход за садом в ближайшем будущем, уменьшить количество формирующих обрезок. Проводить операцию надо до одревеснения побегов, с конца мая по середину июня. Пинцировке подлежат побеги, достигшие 15−20 см. Обычным секатором над листом вы удаляете лишнее, заделав место кусочком садового вара. По завершении следите пару недель за пинцированным деревом. Если из почки, самой близкой к месту проделанной пинцировки, вдруг появился новый побег, его также надо удалить.