В Москве после ливня машины «поплыли» по улицам. Видео
В некоторых районах дождь превратил дороги в «реки».
В некоторых районах дождь превратил дороги в «реки».
Ливневые дожди прошли в Москве и превратили городские автомобильные дороги в бурлящие реки. В некоторых районах машины движутся по улицам практически по фары в воде. Жители сняли происходящее на дорогах на видео и поделились ими в Сети.
Вот машины «плывут» рядом с Ленинским проспектом, видео появилось в телеграм-канале «Подъем».
Дождь в столице идет с ночи. Об ухудшении метеоусловий в МЧС сообщили заранее и просили автомобилистов учитывать погоду при выезде на дорогу и при парковке, не ставить машины под деревьями. Спасатели предупреждают москвичей, что в некоторых районах ожидается град, ливень с грозой, и усиление ветра до 15 м/с. Такая погодная картина предполагается до 21 часов вечера.
В «Мосводостоке» сообщают, что на улицах работают 300 бригад.
«Специалисты проверяют дождеприемные колодцы, при необходимости производят очистку от опавшей листвы и грязи. В случае образования временных скоплений воды открывают ливневые решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды в водосточную сеть».
В Новой Москве из-за дождя затопило не только улицы, но и лифт в многоквартирном доме в ЖК «Солнцево Парк», передает телеграм-канал «Москва. Самое важное».
Ранее синоптики предупредили москвичей о дождях и грозах до конца недели с 22 по 28 мая, к выходным ожидается прогрев воздуха до летних значений: в пятницу столбики термометра покажут +20…+25 °C, ветер юго-западный, 3−8 м/с. Метеорологи назвали погоду на этой неделе в столичном регионе «по-майски неустойчивой».