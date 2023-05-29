12 июня к Земле приблизится потенциально опасный астероид
Его диаметр более 500 метров.
Его диаметр более 500 метров.
В телеграмм-канале Института прикладной математики имени Мстислава Келдыша появилась запись о приближении к Земле потенциально опасного астероида потенциально опасный астероид (488453). Снимок получен 18 мая 2023 года обсерваторией Кубанского государственного университета.
Как отмечают ученые, 488453 пройдет на расстоянии 3,1 миллиона километров. Это примерно в 8 раз превышает среднее расстояние до Луны.
Впервые астероид ранее был замечен 1 декабря 1994 года. Потенциально опасный объект обнаружили астрономы из американской обсерватории Китт-Пик, которая располагается в пустыне Сонора.
Недавно огромный астероид пролетел между орбитами Земли и Луны впервые за десять лет.
Олеся Маевская