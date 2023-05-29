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17:13 (мск), источник: Погода Mail.Ru

12 июня к Земле приблизится потенциально опасный астероид

Его диаметр более 500 метров.

Источник: Институт прикладной математики имени Мстислава Келдыша

В телеграмм-канале Института прикладной математики имени Мстислава Келдыша появилась запись о приближении к Земле потенциально опасного астероида потенциально опасный астероид (488453). Снимок получен 18 мая 2023 года обсерваторией Кубанского государственного университета.

Как отмечают ученые, 488453 пройдет на расстоянии 3,1 миллиона километров. Это примерно в 8 раз превышает среднее расстояние до Луны.

Впервые астероид ранее был замечен 1 декабря 1994 года. Потенциально опасный объект обнаружили астрономы из американской обсерватории Китт-Пик, которая располагается в пустыне Сонора.

Недавно огромный астероид пролетел между орбитами Земли и Луны впервые за десять лет.

Олеся Маевская

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