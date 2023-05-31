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10:15 (мск), источник: Life.ru

Агроном рассказала, когда и как правильно поливать грядки для лучшего урожая

Одна из самых частых ошибок дачников в желании подарить растениям максимум влаги — обильный полив всех грядок, объяснила «Федералпресс» агроном Людмила Шубина. По её словам, такая стратегия может плохо отразиться на будущем урожае.

Источник: РИА "Новости"

По словам специалиста, почву нужно напитывать с наступлением прохлады. Лучше вечером, когда растения уставшие, «подвядшие». Ночью они будут более эффективно использовать влагу. Злоупотреблять поливом тоже нельзя, так как корневая система может быть слабой, неразвитой. Лучшее решение — поливать обильно, но раз в неделю. При этом землю нужно увлажнять так, чтобы надпочвенная влага соединялась с той, что находится в 10−15 см под землёй.

По словам Шубиной, следует помнить о суховейных ветрах, которые периодически иссушают и почву, и листья, отчего страдают тыква, кабачки, огурцы и другие широколистные растения. Поэтому эти культуры нужно на ночь сверху обрызгивать водой, тогда устьица откроются, растения будут дышать и впитывать влагу через листья.

«По мере возможности хорошо устраивать и капельный полив — это наиболее рациональное использование влаги, особенно там, где присутствует её сильный дефицит. Он также должен происходить ночью», — пояснила Шубина.

Она обратила внимание на то, что растения обладают определёнными критическими фазами водопотребления, а именно в период цветения и плодообразования. В это время деревья особенно нуждаются в поливе, после которого приствольный круг нужно замульчировать и на второй-третий день прорыхлить граблями, чтобы разбавить образовавшуюся корку и сохранить влагу в земле.

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