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14:34 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Специалисты NASA могут найти цунами по их атмосфере

С точностью до нескольких сантиметров.

Источник: unsplash.com

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA протестировали новый способ обнаружения цунами. Экспериментальная система мониторинга, получившая название GUARDIAN — GNSS Upper Atmospheric Real-time Disaster Information and Alert Network или Сеть спутников, отслеживает состояние в верхних слоях атмосферы и предупреждает о стихийных бедствиях в режиме реального времени.

Как пишет Phys.org, данные, поступающие от навигационных спутников по всей планете, обрабатываются сетью Global Differential GPS (GDGPS) JPL и показывают место образования цунами с точностью до 10 сантиметров.

Во время стихийного бедствия сотни километров поверхности океана могут подниматься и опускаться почти синхронно, вытесняя над собой значительное количество воздуха, который распространяется во всех направлениях в виде низкочастотных звуковых и гравитационных волн. В течение нескольких минут эти вибрации достигают самого верхнего слоя атмосферы, где их и улавливают спутники.

В то время как навигационные инструменты обычно корректируют эти ионосферные выбросы, ученые могут использовать полученные данные в качестве предупредительного сигнала. На данный момент технология все еще находится на стадии разработки, но исследователи надеются повсеместно внедрить ее в навигационные спутниковые системы.

Сейчас команда GUARDIAN сосредоточена на геологически активном огненном кольце Тихого океана. Согласно исторической базе данных, которую ведет Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), около 78% из более чем 750 подтвержденных цунами в период с 1900 по 2015 год произошли именно в этом регионе.

Ранее стало известно, что лежащие на дне океана останки древних организмов могут вызывать землетрясения. Но ученые нашли способ «предсказывать» приближение природных катастроф.

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Олеся Маевская

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