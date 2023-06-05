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10:21 (мск), источник: Известия

В США церковь загорелась после удара молнии

В Спенсере штата Массачусетс после удара молнии загорелась 160-летняя церковь. Об этом сообщил телеканал ABC News 4 июня.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах показано, как огонь охватил башню, которая впоследствии упала, пробив остатки кровли. Власти сообщили, что во время инцидента никто не пострадал, так как в момент пожара она была пустой. На месте происшествия работают экстренные службы.

Как передает New York Post, здание было построено с использованием дерева, из-за чего постройка могла быстро загореться и сгореть дотла.

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