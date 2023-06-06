Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки в саду и огороде в июне
Когда же лучше по максимуму активизировать работу на огороде и в саду? Ответ даст лунный посевной календарь на июнь. В благоприятные дни рекомендуется начинать новые дела и решать важные вопросы, в неблагоприятные — наоборот, нежелательно.
Итак, благоприятные дни для посева: 1−3, 5, 6, 9, 10, 13, 19, 22−26, 28—30 июня.
Неблагоприятные дни для посева: 4, 7, 8, 18 июня.
Фазы Луны в июне 2023 года
Растущая Луна: 1 — 3 июня, 19 — 30 июня.
Убывающая Луна: 5 — 17 июня.
План работ в саду и огороде
Расслабляться в июне нельзя, ведь от того, как вы будете ухаживать за садом и огородом, зависит будущий урожай. На своем дачном участке делайте все своевременно, в соответствии с лунным посевным календарем, и тогда посадки вас порадуют!
1 июня (чт) — Луна растет
Хороший день для посадки и пересадки любых овощей. Можно повторно посеять салат, кресс-салат, укроп, петрушку, горчицу, рукколу, пряные травы. Полейте деревья и кустарники, подстригите газон.
2 июня (пт) — Луна растет
Если вы еще не высадили рассаду томатов, перцев и баклажанов, то сейчас самое время! И не забудьте посеять огурцы, кабачки и бахчевые культуры.
3 июня (сб) — Луна растет
Благоприятный день для полива грядок. А еще подкормите свои посадки органическими удобрениями и замульчируйте грядки сеном.
В этот день не стоит работать с растениями. Вместо этого можно собрать семена, полить посадки или прополоть сорняки.
5 июня (пн) — Луна убывает
Сегодня обрезаем деревья и кустарники! А вот борьбу с сорняками лучше отложить. Также не стоит поливать посадки.
6 июня (вт) — Луна убывает
Этот день просто создан для работы в саду: прививайте и обрезайте плодовые деревья, занимайтесь цветами, избавляйтесь от сухих веток. Кроме того, можно окучить картошку, капусту, лук-порей, фенхель, спаржу и бороться с вредителями в саду и огороде.
7 июня (ср) — Луна убывает
В этот день рекомендуется рыхлить землю, окучивать картошку, капусту, лук-порей, фенхель, спаржу. А еще пора высаживать растения на семена.
8 июня (чт) — Луна убывает
Стоит размножать многолетние травянистые растения и посадить лекарственные травы. Кроме того, можно обрезать деревья и кустарники и подстричь газон.
9 июня (пт) — Луна убывает
Пора заняться цветами: обрезать сухие листья, подкормить, полить. К тому же, можно повторно посеять морковь, дайкон и редьку для зимнего хранения, а также салат, рукколу, шпинат, укроп и скороспелые овощи.
10 июня (сб) — Луна убывает
В этот день основное внимание уделяем живой изгороди: стрижем, подкармливаем, поливаем. Собираем семена и лекарственные растения и заканчиваем высадку рассады цветов в открытый грунт.
11 июня (вс) — Луна убывает
День благоприятен для посадки и пересадки любых растений, а также для полива и удобрения посадок минеральными удобрениями.
12 июня (пн) — Луна убывает
Продолжаем высаживать рассаду, а также прореживаем свеклу, морковь, петрушку, репу, редьку. Еще в этот день рекомендуется поливать и подкармливать удобрениями овощи и кустарники.
13 июня (вт) — Луна убывает
В этот день бросьте все силы на обработку сада и огорода от болезней и вредителей.
14 июня (ср) — Луна убывает
Рекомендуем подкормить клубнику и заложить ее соломой или сеном — для защиты урожая от гнили. А еще день благоприятен для прополки грядок, стрижки газонов и покоса травы на сено.
15 июня (чт) — Луна убывает
День подходит для того, чтобы обрезать усы и сухие листья клубники, повторно посеять овощи, пересадить рассаду в грунт и теплицу. Можно прививать деревья, вносить удобрения, бороться с сорняками.
16 июня (пт) — Луна убывает
Сажать и сеять крайне не рекомендуется! Хорошо собрать в этот день урожай зелени и редиса или заготовить лекарственные травы.
17 июня (сб) — Луна убывает
День отлично подходит для работ в саду и огороде. Так, можете посеять различные овощи и травы, посадить плодовые деревья, ягодные кустарники и цветы.
Этот день бесплодный, поэтому крайне не рекомендуем что-то сеять или пересаживать. Вместо этого можно собрать лекарственные и пряные травы.
19 июня (пн) — Луна растет
Благоприятный для посадки и пересадки день. А еще сегодня ваших «ухаживаний» ждут декоративные деревья и кустарники — самое время их обрезать, подкормить и полить.
20 июня (вт) — Луна растет
День создан для того, чтобы заняться обустройством своего участка: подстригите газон, сформируйте живую изгородь. Можно посеять для повторного урожая зелень и полить ягодные кустарники и плодовые деревья.
21 июня (ср) — Луна растет
Стоит поухаживать за садом: обрежьте сухие ветви, внесите удобрения, полейте деревья и кустарники. А еще прорыхлите и замульчируйте почву.
22 июня (чт) — Луна растет
Подходящий день для заготовки сена и лекарственных трав. Нарубите дров, избавьтесь от старых пней на участке.
23 июня (пт) — Луна растет
В этот день боремся с вредителями и болезнями в саду и огороде, а также срезаем сухие ветки с плодовых деревьев и кустарников.
24 июня (сб) — Луна растет
В этот день рекомендуем собрать и законсервировать урожай и навести порядок на грядках садовой земляники, которая уже отплодоносила.
25 июня (вс) — Луна растет
Отличная пора, чтобы сформировать огурцы и обрезать пасынки у томатов. Поставьте опоры и подвяжите растения, если не сделали этого раньше.
26 июня (пн) — Луна растет
Сегодня рекомендуется внести удобрения в саду и огороде, полить и разрыхлить грядки.
27 июня (вт) — Луна растет
Сегодня лучше не поливать растения. Вы можете посеять пряности и заготовить ароматные травы.
28 июня (ср) — Луна растет
Хороший день для ухода за клубникой. А еще рекомендуем удобрить почву и замульчировать грядки.
29 июня (чт) — Луна растет
Обрежьте до живой древесины лишние и сухие ветви деревьев, а еще дайте отпор болезням и вредителям на вашем дачном участке. Кстати, сеять и пересаживать можно все что угодно.
30 июня (пт) — Луна растет
Рекомендуем полить растения, а также замульчировать грядки сеном. В этот день не стоит собирать урожай и заниматься консервацией. А вот сеять и пересаживать различные культуры как раз можно.
Сажаем деревья и кустарники. В июне можно смело высаживать саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах). После 10 июня, как правило, заморозков не бывает, а потому можно сажать даже теплолюбивые растения.
Подкармливаем черную смородину и землянику. Удобрения для черной смородины внесите в середине месяца: 1 л настоя коровяка либо 500 мл настоя куриного помета разведите в 10 л воды и полейте кусты из расчета 2 ведра на куст.
А землянику нужно подкормить через две недели после сбора последних ягод. Рецепт такой же, как для черной смородины. Главное различие — норма полива, землянику поливаем из расчета 1 л на растение. А еще вносить подкормку только во влажную почву, поэтому за сутки землянику нужно хорошо полить.
Обрезаем отцветшие соцветия кустарников. Зачем это делать? Во-первых, для сохранения декоративности растений. И во-вторых, чтобы не дать им завязать семена, ведь их созревание у растения отнимает много сил.
Поливаем сад. Обратите внимание: если июнь оказался дождливым, то норму полива уменьшаем.
Вообще плодовые деревья нужно поливать 3 раза за сезон: ранней весной, пока не распустились почки, осенью (перед уборкой урожая) и через 2−3 недели после цветения — как раз в июне. Нормы полива зависят от возраста дерева:
- до 5 лет — 5 ведер на дерево;
- от 5 до 10 лет — 15 ведер;
- старше 10 лет — 20 ведер.
Прорежаем посевы моркови. Морковь обычно высевают густо из-за мелких семян, поэтому прореживать надо обязательно — расстояние между растениями должно составлять 4−5 см.
Прищипываем пасынки у томатов. Удаляйте пасынки, как только они появляются — тогда их легко выщипывать руками. Обратите внимание: нужно оставлять небольшой пенечек — около 5 мм.
Еще один важный момент — пасынкование лучше проводить утром. Так за день в солнечную погоду раны подветрятся, и инфекция обойдет томаты стороной.
Поливаем овощи. В начале роста овощи надо поливать часто и основательно, так как им требуется много влаги. Нормы полива следующие:
- капуста — 1,5 л на куст каждые 10 дней;
- огурцы — 0,5 л на куст раз в неделю;
- томаты — 1,5 л на куст раз в неделю;
- перцы и баклажаны — 1 л на куст раз в неделю;
- кабачки и патиссоны — 1 л на куст раз в неделю;
- редис и салат — 5 л каждые 2−3 дня;
- морковь и свекла — 5 л на 1 кв. м раз в 2 недели.
Мульчируем грядки. Зачем это делать? Во-первых, на ваших грядках будет меньше сорняков. Во-вторых, почва будет защищена от перегрева в жаркие дни. Наконец, влага не будет так быстро испаряться. А все это будет способствовать отличному урожаю!
В огороде в июне уже можно убирать редис, салат, кресс-салат, петрушку, кинзу, укроп.
А в саду в первом летнем месяце созревают жимолость и земляника.
Народные приметы для садоводов и огородников
В июне самые длинные ночи в году, поэтому многие приметы связаны с этим временем суток. Но есть и другие народные приметы, по которым определяли, какую погоду стоит ждать.
- Если ночи теплые, то ждите обильного урожая.
- Если соловьи поют всю ночь без умолку, то на следующий день ждите сильного ветра.
- Вечерняя радуга в июне предвещает хорошую погоду в ближайшие пару дней.
- Чем обильнее утренние росы, тем лучше урожай.
- Частые туманы в июне обещают урожай грибов
- Чем больше муравьев вокруг муравейника, тем лучше будет погода в ближайшие дни.
- Боярышник цветет очень активно и обильно — к суровой зиме.
- Красные облака до восхода солнца — к ветру, а тучи — к дождю.
- Поздний расцвет рябины — к долгой осени.
- Если в июне часто моросит дождь — урожай вас порадует.
- Много шишек на ели — ждите богатый урожай огурцов.
- Если много комаров, то ягоды будут в изобилии.