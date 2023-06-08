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25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
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15:58 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Выбраны лучшие снимки Млечного Пути 2023 года

Спиральная галактика показана со всех точек света.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Блог о путешествиях Capture the Atlas опубликовал победителей конкурса «Фотограф года Млечного Пути». Цель конкурса — вдохновить астрофотографов и поделиться красотой нашей галактики.

Как пишут авторы блога, современные камеры способны запечатлеть яркие детали и цвета ночного неба, которые не видны нашему глазу. Что не менее важно в постановке кадра, — идея и творческий подход самого фотографа.

Из 3000 претендентов жюри выбрало 25 победителей из 16 стран. Среди них — Мадагаскар, Намибия, Австралия, Новая Зеландия, Чили и другие.

Недавно были выбраны лучшие снимки 2023 года, сделанные крупным планом. Победителем стал кадр с самкой дунайской поденки, которая пролетает над рекой Дунай в Венгрии.

Олеся Маевская

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