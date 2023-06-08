Выбраны лучшие снимки Млечного Пути 2023 года
Спиральная галактика показана со всех точек света.
Спиральная галактика показана со всех точек света.
Блог о путешествиях Capture the Atlas опубликовал победителей конкурса «Фотограф года Млечного Пути». Цель конкурса — вдохновить астрофотографов и поделиться красотой нашей галактики.
Как пишут авторы блога, современные камеры способны запечатлеть яркие детали и цвета ночного неба, которые не видны нашему глазу. Что не менее важно в постановке кадра, — идея и творческий подход самого фотографа.
Из 3000 претендентов жюри выбрало 25 победителей из 16 стран. Среди них — Мадагаскар, Намибия, Австралия, Новая Зеландия, Чили и другие.
Недавно были выбраны лучшие снимки 2023 года, сделанные крупным планом. Победителем стал кадр с самкой дунайской поденки, которая пролетает над рекой Дунай в Венгрии.
Олеся Маевская