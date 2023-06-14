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16:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Дачникам рассказали о необычном способе применения газет

Бороться с сорняками на участке можно при помощи старых газет. О необычном способе их применения дачникам рассказал эксперт по садоводству Уильям Митчелл, его слова приводит Daily Express.

Источник: РИА "Новости"

Специалист отметил, что газеты обладают такими преимуществами, как способность пропускать воду и безвредность для окружающей среды — они разлагаются спустя некоторое время.

«Вы просто кладете газету на нужную область, убедившись, что все края перекрываются и не оставляют зазоров. Затем полейте газету водой, чтобы зафиксировать ее на своем месте», — посоветовал Митчелл. Затем он порекомендовал добавить сверху слой мульчи, а после этого тщательно полить этот участок.

Таким образом благодаря лишению света сорняки будут «задушены». Митчелл добавил, что газеты необходимо будет менять раз в несколько недель.

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