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17:33 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Сокрушительный ветер в Китае сорвал крышу кафе и унес посетителей

Инцидент попал на видео.

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Newsflare передает, что в городе Ичан провинции Хубэй ветреная погода чуть не стоила нескольким людям жизни. Ураган буквально сорвал крышу местного кафе вместе с металлическими опорами и людьми, которые за них держались.

Во время происшествия один из них ослабил хватку и упал с высоты на ближайшую крышу. Им оказался владелец ресторана. Сейчас он с переломами ребер находится в больнице.

Другие люди почти не пострадали. Взлетевшие вместе с крышей в воздух посетители плашмя приземлились на столы и стулья летней веранды. Специалисты сообщили, что скорость ветра в тот вечер достигала 117 км/ч.

Недавно летающий во время урагана в Турции диван попал на видео.

Олеся Маевская

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