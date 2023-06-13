Сокрушительный ветер в Китае сорвал крышу кафе и унес посетителей
Инцидент попал на видео.
Инцидент попал на видео.
Newsflare передает, что в городе Ичан провинции Хубэй ветреная погода чуть не стоила нескольким людям жизни. Ураган буквально сорвал крышу местного кафе вместе с металлическими опорами и людьми, которые за них держались.
Во время происшествия один из них ослабил хватку и упал с высоты на ближайшую крышу. Им оказался владелец ресторана. Сейчас он с переломами ребер находится в больнице.
Другие люди почти не пострадали. Взлетевшие вместе с крышей в воздух посетители плашмя приземлились на столы и стулья летней веранды. Специалисты сообщили, что скорость ветра в тот вечер достигала 117 км/ч.
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Олеся Маевская