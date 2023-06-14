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16:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Дачникам перечислили способы избавиться от колорадского жука

Чтобы избавиться от колорадского жука, который вредит растениям на даче, можно использовать несколько методов. В том числе насекомое собирают руками. Способы борьбы с таким жуком перечислили в материале издания «БелНовости».

Источник: РИА "Новости"

Избавиться от колорадского жука можно также с помощью химических средств, однако в таком случае нужно строго следовать инструкции и не превышать дозу. Дачникам также рекомендовали приобрести биологические препараты, которые безвредны для человека, но содержат микроорганизмы, борющиеся с жуком.

В списке методов также оказались феромонные ловушки — они привлекают жуков и удерживают их на липком слое. Также владельцам дач посоветовали использовать механические устройства, которые помогут избавиться от личинок жука.

Ранее дачникам рассказали, что бороться с сорняками на даче можно с помощью раствора из соли. Для этого в литре горячей воды нужно растворить две столовые ложки соли. Раствором необходимо полить дорожки.

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