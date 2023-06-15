Минувший май вошел в тройку самых теплых за последние 174 года
Синоптики связали это с глобальным потеплением.
Синоптики связали это с глобальным потеплением.
Май 2023 года занял третье место по теплоте за всю историю метеонаблюдений, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Это свидетельствует о том, что глобальное потепление продолжается, добавил синоптик.
«Средняя глобальная температура мая оказалась на 0,97°С выше среднего показателя XX века, составляющего +14,8°С. Это и сделало его третьим среди самых теплых маев за 174 года наблюдений. Также май 2023 года стал 47-м маем подряд и 531-м месяцем подряд с температурой выше средней за XX век».
Как пишет Леус, по прогнозам, есть почти 99-процентная вероятность того, что 2023 год войдет в десятку самых теплых лет за всю историю наблюдений. А вероятность того, что он войдет в пятерку самых теплых, составляет 89%.
В мае ученые предупредили о смертельной жаре, которая накроет Землю к 2100 году. Температура поверхности Земли поднимется к этому времени на 2,7°C по сравнению с доиндустриальной эпохой, что вытолкнет более 2 млрд человек (22% прогнозируемого населения Земли) за пределы зоны климатического комфорта. Такие данные приводит международная группа ученых Комиссии Земли (Earth Commission group). По словам директора Института глобальных систем Эксетерского университета Тима Лентона, это коренное изменение пригодности нашей планеты для жизни, которое «может привести к крупномасштабной трансформации той поверхности Земли, где живут люди».