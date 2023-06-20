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11:30 (мск), источник: Газета.Ру

Врач рассказала, в каких случаях ожог борщевиком может привести к слепоте

В борщевике содержатся вещества, которые резко повышают чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению.

Источник: Pixabay/CC0

Соприкосновение со стеблями или попадание сока растения приводят к фотохимическим ожогам, которые могут заживать в течение нескольких месяцев или привести к тяжелым последствиям для здоровья. Об этом «Газете.Ru» сообщила терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиника» в Солнечногорске Вера Сухова.

По словам врача, при получении ожога от борщевика следует обильно промыть пораженный участок кожи проточной водой.

«На пострадавший участок нужно наложить стерильную повязку и в течение последующих 48 часов избегать пребывания под прямыми солнечными лучами», — добавила терапевт.

Как предупредила врач, при появлении пузырей необходимо обратиться к врачу.

«Может понадобиться не только местное, но и общее комплексное лечение. При обширных площадях поражения и ухудшении общего состояния требуется лечение в условиях отделения интенсивной терапии и реанимации», — отметила Сухова.

Ожог соком борщевика также может привести к слепоте.

«При попадании сока в глаза человек может лишиться зрения», — предупредила терапевт.

По словам врача, заживление менее серьезных ожогов будет проходить по-разному, в зависимости от степени поражения.

«Ожоги первой степени начнут заживать спустя несколько дней, второй — сопровождаются головной болью, температурой и образованием пузырей с жидкостью. Следы заживления исчезают от полутора недель до нескольких лет. Ожоги третьей степени, когда на коже появляются выраженные язвенные образования, могут оставить стойкие рубцы», — заключила Сухова.

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