Россиянам назвали простой способ снять зуд от укусов
Педиатр клиники DocDeti Кристина Никитина рассказала «Газете.Ru», в каких случаях можно использовать соду для снятия зуда и какие побочные эффекты могут быть у этого средства.
Педиатр клиники DocDeti Кристина Никитина рассказала «Газете.Ru», в каких случаях можно использовать соду для снятия зуда и какие побочные эффекты могут быть у этого средства.
Врач напомнила, что раствор соды, бикарбоната натрия, часто используется в домашних условиях в качестве лекарства, в том числе, местно.
«Содовый компресс может использоваться в качестве защитного средства для кожи и для снятия незначительного раздражения, вызванного укусами насекомых. Использование соды в таком варианте одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для детей в возрасте старше двух лет», — рассказала Никитина.
Она предупредила, что сода сама по себе может вызвать раздражение кожи, и это важно учитывать. Врач напомнила, что есть другие эффективные способы борьбы с зудом. В первую очередь, это лосьоны или суспензии с оксидом цинка, которые снимают раздражение и защищают от проникновения инфекции, особенно если ребенок расчесывает места укусов. По словам врача, при высыхании эти средства приятно охлаждают кожу и уменьшают зуд.
«Если же зуд все-таки остается и он очень сильный, более эффективно будет использовать антигистаминные препараты внутрь, предварительно проконсультировавшись с врачом», — подытожила Никитина.