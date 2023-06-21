Угадайте правдивые факты про летнее солнцестояние
21 июня 2023 года наступит астрономическое лето. День летнего солнцестояния порадует нас самым высоким Солнцем и самым длинным световым днем в году.
21 июня 2023 года наступит астрономическое лето. День летнего солнцестояния порадует нас самым высоким Солнцем и самым длинным световым днем в году.
А для тех, кто пока не может насладиться прекрасной погодой в угоду рабочих задач, мы составили небольшой шутливый тест. Сможете отличить правдивые факты о солнцестоянии от выдуманных?
Олеся Маевская
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