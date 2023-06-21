На Солнце зафиксировали мощнейшую за три месяца вспышку
Это произошло вскоре после парада планет и накануне летнего солнцестояния.
Это произошло вскоре после парада планет и накануне летнего солнцестояния.
Вечером 20 июня 2023 года на Солнце зафиксировали сильнейшую за последние три месяца вспышку. Ей присвоили самый высокий класс — X.
По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, вспышка началась в 19:42 по московскому времени и продолжалась в течение 44 минут — до 20:26.
Вспышка произошла в активном солнечном пятне 3341 и оказалась первой, относящейся к максимальному классу мощности, с конца марта. Индекс вспышечной активности Солнца в результате поднялся до предпоследнего, красного уровня. Если всплеск солнечной активности продлится до выходных, на Земле могут произойти магнитные бури.
Аномалия пришлась на день перед летним солнцестоянием: в Северном полушарии оно пройдет в среду, 21 июня, в 14:57 UTC (всемирное координированное время), или в 17:57 по московскому времени.
А несколькими днями ранее произошел парад планет — зрелищное астрономическое событие, в ходе которого несколько планет Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца с разбросом в 20−30°. В этот день Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий выстроились в линию в 93-градусном секторе неба.